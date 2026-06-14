آخرین جزئیات مذاکرات قبل از حملهٔ اسراییل

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران، ساعاتی پیش از حملهٔ رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، آخرین جزئیات از روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران، ساعاتی پیش از حملهٔ رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، آخرین جزئیات از روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را تشریح کرد.

براساس این گزارش، تیم قطری هم‌اکنون در تهران حضور دارد و ایران بند‌های موردنظر خود را همراه با جزئیات دقیق مدنظرش، از طریق همین تیم قطری به طرف مقابل منتقل می‌کند.

او با تأکید بر اینکه هنوز هیچ چیزی نهایی نشده، در خصوص فراز و فرود‌های مسیر مذاکره گفت: «حتی اگر در روند مذاکره پیش و پس برویم و به عقب برگردیم، شرط اساسی ایران این است که در پایان، تمام موارد مدنظرش به طور کامل لحاظ شود.»

او افزود: حتی در صورت اعمال همه نظرات ایران قطعاً در زمان اعلامی ترامپ هیچ توافقی امضا نخواهد شد.

گفتنی است این اظهارات پیش از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به منطقهٔ ضاحیه بیان شده است.