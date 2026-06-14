نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی نسبت به تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد بن‌بست دیپلماتیک هشدار داد. وی با بیان اینکه هرگونه تفرقه داخلی، ریختن آب در آسیاب دشمن است، خواستار حفظ وحدت کلمه برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان علیه منافع ملی ایران شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ نماینده مردم ماکو و شوط و پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران در چارچوب هدایت رهبر معظم انقلاب پیش می‌رود، عنوان کرد: مخالفان توافق نباید با ایجاد اختلاف داخلی، زمینه سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از فضای مذاکرات و تضعیف منافع ملی را فراهم کنند.

عمر علیپور اقدم با اشاره به موج انتقاد‌ها به توافق ایران و آمریکا در داخل کشور بیان کرد: مخالفان توافق باید به این نکته توجه داشته باشند که قوای سه گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه و همچنین تیم مذاکره‌کننده دولت آقای پزشکیان، مذاکرات را تحت هدایت و ارشاد رهبر معظم انقلاب پیش می‌برند و هیچ مذاکره‌ای بدون نظر ایشان صورت نمی‌گیرد؛ چراکه این موضوع اصل، خط قرمز و مبنای عمل تمامی گروه‌ها است.

وی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی همزمان با حضور مقتدرانه در میدان نبرد و دفاع از منافع ملی، به دنبال اثبات صلح‌طلبی خود از طریق مذاکره است.

نماینده مردم ماکو و شوط و پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در ایجاد بن بست دیپلماتیک تصریح کرد: از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو به دلیل مخالفت با بازگشت آرامش به منطقه، با ایجاد تنش، به دنبال جلوگیری از هرگونه توافق میان ایران با آمریکا، اروپا و کشور‌های حوزه خلیج فارس هستند تا ایران را در انزوا نگه دارد؛ لذا نباید اجازه داد اسرائیل از فضای فعلی مذاکرات سوءاستفاده کرده و بازیگران سیاسی از جمله ترامپ را علیه ایران تحریک کند.

علیپور اقدم با استناد به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب بر ضرورت وحدت ملی و حمایت از تیم دیپلماسی در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: همان طور که رهبر شهید ما تاکید داشتند هرگونه تفرقه افکنی در مسائل مذهبی، سیاسی و اجتماعی ریختن آب در آسیاب دشمن است و منافع ملی کشور را تهدید خواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم «وحدت کلمه» در داخل کشور به منظور خنثی‌سازی توطئه‌های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مذاکره ابزاری برای تأمین منافع ملی در کنار قدرت نظامی است و هرگونه تفرقه داخلی، مستقیماً در خدمت منافع دشمنان ایران قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین مطرح کردن موضوعاتی نظیر «ارتباط زمان توافق با تولد ترامپ» را شوخی سیاسی عنوان و بیان کرد: از گروه‌های مخالف و موافق مذاکره تقاضا داریم اختلافات خود را در فضای کارشناسی و به دور از هیاهوی خیابانی مطرح کنند تا بهانه‌ای به دست دشمن داده نشود.

وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند حتی در صورت حصول توافق، به دلیل عدم اطمینان به پایبندی دشمن، نیرو‌های مسلح همواره در حالت آماده‌باش و دست به ماشه باقی خواهند ماند.

علیپور اقدم در پایان بیان کرد: مسئولان سیاسی نیز موظف هستند دستاورد‌های میدانی، نیرو‌های مسلح و جانفشانی مردم را با رفتار‌های غیرمسئولانه به باد ندهند و با اتحاد، مسیر حل مشکلات از طریق مذاکره را در چارچوب قوانین بین‌المللی دنبال کنند.