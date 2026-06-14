مذاکره با هدایت رهبری انجام میشود
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ نماینده مردم ماکو و شوط و پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران در چارچوب هدایت رهبر معظم انقلاب پیش میرود، عنوان کرد: مخالفان توافق نباید با ایجاد اختلاف داخلی، زمینه سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از فضای مذاکرات و تضعیف منافع ملی را فراهم کنند.
عمر علیپور اقدم با اشاره به موج انتقادها به توافق ایران و آمریکا در داخل کشور بیان کرد: مخالفان توافق باید به این نکته توجه داشته باشند که قوای سه گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه و همچنین تیم مذاکرهکننده دولت آقای پزشکیان، مذاکرات را تحت هدایت و ارشاد رهبر معظم انقلاب پیش میبرند و هیچ مذاکرهای بدون نظر ایشان صورت نمیگیرد؛ چراکه این موضوع اصل، خط قرمز و مبنای عمل تمامی گروهها است.
وی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی همزمان با حضور مقتدرانه در میدان نبرد و دفاع از منافع ملی، به دنبال اثبات صلحطلبی خود از طریق مذاکره است.
نماینده مردم ماکو و شوط و پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در ایجاد بن بست دیپلماتیک تصریح کرد: از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو به دلیل مخالفت با بازگشت آرامش به منطقه، با ایجاد تنش، به دنبال جلوگیری از هرگونه توافق میان ایران با آمریکا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند تا ایران را در انزوا نگه دارد؛ لذا نباید اجازه داد اسرائیل از فضای فعلی مذاکرات سوءاستفاده کرده و بازیگران سیاسی از جمله ترامپ را علیه ایران تحریک کند.
علیپور اقدم با استناد به توصیههای رهبر شهید انقلاب بر ضرورت وحدت ملی و حمایت از تیم دیپلماسی در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: همان طور که رهبر شهید ما تاکید داشتند هرگونه تفرقه افکنی در مسائل مذهبی، سیاسی و اجتماعی ریختن آب در آسیاب دشمن است و منافع ملی کشور را تهدید خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم «وحدت کلمه» در داخل کشور به منظور خنثیسازی توطئههای رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مذاکره ابزاری برای تأمین منافع ملی در کنار قدرت نظامی است و هرگونه تفرقه داخلی، مستقیماً در خدمت منافع دشمنان ایران قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین مطرح کردن موضوعاتی نظیر «ارتباط زمان توافق با تولد ترامپ» را شوخی سیاسی عنوان و بیان کرد: از گروههای مخالف و موافق مذاکره تقاضا داریم اختلافات خود را در فضای کارشناسی و به دور از هیاهوی خیابانی مطرح کنند تا بهانهای به دست دشمن داده نشود.
وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند حتی در صورت حصول توافق، به دلیل عدم اطمینان به پایبندی دشمن، نیروهای مسلح همواره در حالت آمادهباش و دست به ماشه باقی خواهند ماند.
علیپور اقدم در پایان بیان کرد: مسئولان سیاسی نیز موظف هستند دستاوردهای میدانی، نیروهای مسلح و جانفشانی مردم را با رفتارهای غیرمسئولانه به باد ندهند و با اتحاد، مسیر حل مشکلات از طریق مذاکره را در چارچوب قوانین بینالمللی دنبال کنند.