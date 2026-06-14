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آمادگی پایتخت برای مراسم وداع با رهبر شهید

فرماندار تهران با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای برگزاری با شکوه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: پایتخت جمهوری اسلامی ایران در حال آماده شدن برای میزبانی از خیل عظیم عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از سراسر کشور و مهمانان بین‌المللی است و تمامی دستگاه‌ها باید با حداکثر ظرفیت در خدمت‌رسانی به مردم و زائران این مراسم تاریخی مشارکت کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۲۱
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آمادگی پایتخت برای مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسین خوش‌ اقبال در جلسه کمیته تخصصی زیرساخت‌ ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در مدیریت بحران‌های اخیر، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌هایی که در مقاطع حساس و شرایط ویژه از جمله بحران‌های امنیتی، حوادث مختلف و جنگ تحمیلی اخیر در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور داشتند، کارنامه‌ای ارزشمند از خود به جای گذاشتند و شایسته تقدیر هستند.

وی با اشاره به در پیش بودن مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: از هم‌ اکنون تمامی کمیته‌های تخصصی و دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم آغاز کرده‌اند و جلسات هماهنگی به صورت مستمر در محل مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود تا تمامی زیرساخت‌ها و الزامات لازم برای میزبانی مناسب از مردم فراهم شود.

معاون استاندار و فرماندار تهران با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود جمعیت بسیار گسترده‌ای از اقصی نقاط کشور و همچنین مهمانانی از کشورهای اسلامی و آزادی‌خواهان جهان برای شرکت در این مراسم معنوی و تاریخی در تهران حضور پیدا کنند. از این رو مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در تأمین رفاه، امنیت، خدمات شهری و زیرساخت‌های مورد نیاز بسیار سنگین و تعیین‌کننده است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی گفت: موفقیت در برگزاری این مراسم بزرگ ملی و بین‌المللی نیازمند بسیج تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و منابع موجود است و انتظار می‌رود دستگاه‌های خدمات‌رسان با حداکثر آمادگی در کنار ستاد برگزاری مراسم حضور داشته باشند تا زمینه حضور باشکوه مردم فراهم شود.

معاون استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و منابع حیاتی اظهار کرد: بررسی‌ها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در ماه‌های پیش‌رو در حوزه تأمین آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی با چالش‌هایی مواجه خواهیم بود و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت همگانی و مدیریت دقیق مصرف است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید پیشگام صرفه‌جویی و مدیریت مصرف باشند و رعایت الگوهای مصرف بهینه را از مجموعه‌های تحت مدیریت خود آغاز کنند. بدون تردید اگر مدیران و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه پیشقدم نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که فرهنگ مدیریت مصرف در سطح جامعه به شکل مطلوب نهادینه شود.

خوش‌اقبال با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی، خاطرنشان کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند رعایت اصول مدیریت مصرف را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب، برق، سوخت و گاز گفت: با وجود فشارها و شرایط خاصی که در ماه‌های گذشته وجود داشت، دستگاه‌های خدمات‌رسان با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود و این موضوع نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی مطلوب مجموعه‌های اجرایی کشور است.

فرماندار تهران ادامه داد: پایداری خدمات در حوزه انرژی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان تنها با اقدامات دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود و همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط پیش‌رو دارد. تجربه بحران‌های مختلف نشان داده است هر زمان مردم در کنار مسئولان قرار گرفته‌اند، کشور با موفقیت از دشوارترین شرایط عبور کرده است.

خوش‌اقبال با قدردانی از همکاری شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف و همراهی با دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: انتظار می‌رود این همکاری ارزشمند در ماه‌های آینده نیز استمرار داشته باشد تا بتوانیم ضمن تأمین پایدار خدمات، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، وی در پایان با تأکید بر اهمیت تاریخی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: این مراسم فرصتی برای نمایش وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود و حضور گسترده مردم در این آیین باشکوه، پیام روشنی از اقتدار، انسجام ملی و پایداری ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد. تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز موظف هستند با آمادگی کامل، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی را فراهم کنند.

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حسین خوش اقبال زیرساخت خدمت رسانی تشییع مراسم وداع رهبر شهیدانقلاب اسلامی پایتخت
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