برخی اکانت‌های توئیتری نزدیک به مقاومت لبنان از شهادت علی موسی دقدوق، یکی از فرماندهان حزب الله، خبر داده‌اند.

به گزارش تابناک؛ برخی اکانت‌های توئیتری نزدیک به مقاومت لبنان از شهادت علی موسی دقدوق، یکی از فرماندهان حزب الله، خبر داده‌اند. تاکنون حزب الله به‌طور رسمی این خبر را تأیید نکرده و هنوز گزارشی مبنی بر اینکه شهادت وی در ضاحیه جنوبی بیروت صورت گرفته یا در جنوب لبنان، منتشر نشده است.

در نوامبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی تلاش کرد دقدوق را در دمشق، پایتخت سوریه، ترور کند. از آن زمان تاکنون سرنوشت او به‌طور دقیق مشخص نبوده است.

پیش از این، یک مقام ارشد آمریکایی مدعی ترور علی موسی دقدوق در سوریه شده بود. آمریکا دقدوق را تحت تعقیب داشت و او را مسئول کشته شدن یک تیم امنیتی پنج نفره آمریکایی می‌دانست. این حمله پیچیده که دقدوق در طراحی و رهبری آن نقش داشت، در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ و علیه یک مجتمع نظامی آمریکایی در کربلا انجام شد.