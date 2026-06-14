توافق تحت نظارت رهبری است!
ضرغامی: مگر میشود موضوعی به این مهمی، تحت نظارت دقیق #رهبر_انقلاب نباشد، آنهم با ظهور پدیدهی #بعثت_مردم و حمایت همهجانبهی آنان.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۱۱| |
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به گزارش تابناک؛ عزت الله ضرغامی، فعال سیاسی در توییتی خطاب به مخالفان توافق نوشت:
به دوستانمان میگویم.
مگر میشود موضوعی به این مهمی، تحت نظارت دقیق #رهبر_انقلاب نباشد، آنهم با ظهور پدیدهی #بعثت_مردم و حمایت همهجانبهی آنان.
بپذیریم که رهبری از دیگران، دلسوزتر و مسئولتر نسبت به آینده انقلاب است.
همبستگی، موثرترین سلاح ماست.
خرابش نکنیم!
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