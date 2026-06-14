توافق تحت نظارت رهبری است!

ضرغامی: مگر می‌شود موضوعی به این مهمی، تحت نظارت دقیق #رهبر_انقلاب نباشد، آنهم با ظهور پدیده‌ی #بعثت_مردم و حمایت همه‌جانبه‌ی آنان.

به گزارش تابناک؛ عزت الله ضرغامی، فعال سیاسی در توییتی خطاب به مخالفان توافق نوشت:

به دوستانمان می‌گویم.

مگر می‌شود موضوعی به این مهمی، تحت نظارت دقیق #رهبر_انقلاب نباشد، آنهم با ظهور پدیده‌ی #بعثت_مردم و حمایت همه‌جانبه‌ی آنان.

بپذیریم که رهبری از دیگران، دلسوزتر و مسئول‌تر نسبت به آینده انقلاب است.

همبستگی، موثرترین سلاح ماست.

خرابش نکنیم!