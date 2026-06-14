پس از حمله به ضاحیه، توافق با ایران پیچیده شد
فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات درگیر در مذاکرات اعلام کرد: حملات به ضاحیه بیروت، تلاشها برای نهاییسازی توافق با ایران را پیچیده کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۰۹| |
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به گزارش تابناک؛ فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات درگیر در مذاکرات اعلام کرد: حملات به ضاحیه بیروت، تلاشها برای نهاییسازی توافق با ایران را پیچیده کرده است.
این تلاش آشکاری از سوی اسرائیل برای تضعیف توافق رئیسجمهور ترامپ و کشاندن دوباره آمریکا به جنگ است.
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