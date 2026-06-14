فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات درگیر در مذاکرات اعلام کرد: حملات به ضاحیه بیروت، تلاش‌ها برای نهایی‌سازی توافق با ایران را پیچیده کرده است.

پس از حمله به ضاحیه، توافق با ایران پیچیده شد

به گزارش تابناک؛ فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات درگیر در مذاکرات اعلام کرد: حملات به ضاحیه بیروت، تلاش‌ها برای نهایی‌سازی توافق با ایران را پیچیده کرده است.

این تلاش آشکاری از سوی اسرائیل برای تضعیف توافق رئیس‌جمهور ترامپ و کشاندن دوباره آمریکا به جنگ است.