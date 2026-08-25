وقایع اتفاقیه؛
تصاویر تاریخی ملاقات ترومن، استالین و چرچیل در کنفرانس پوتسدام
این تصاویر تاریخی مربوط به ژوئیه ۱۹۴۵ و سفر هری ترومن، رئیسجمهور وقت آمریکا، به اروپا برای شرکت در کنفرانس پوتسدام است؛ کنفرانسی که پس از شکست آلمان نازی با حضور رهبران آمریکا، شوروی و بریتانیا برگزار شد تا درباره آینده آلمان، نظم پس از جنگ و سرنوشت اروپا تصمیمگیری شود. ترومن ابتدا با رزمناو آگوستا به بندر آنتورپ در بلژیک رسید و سپس از بروکسل راهی برلین شد. در این ویدیو، ورود او به آلمان، دیدار با وینستون چرچیل و جوزف استالین، بازدید از برلین ویرانشده و سخنرانی او در مراسم برافراشتن پرچم آمریکا در برلین تحت اشغال آمریکا دیده میشود؛ تصاویری از لحظهای که جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافته بود. این تصاویر تاریخی را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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