وقایع اتفاقیه؛
تصاویر تاریخی از اسبدوانی ترکمنها با چابکسواران کودک
در این تصاویر تاریخی، آیین اسبدوانی ترکمنها به نمایش گذاشته میشود؛ رقابتی سنتی که با اسبدوانی متعارف تفاوتهای چشمگیری دارد. در این مسابقات، چابکسواران معمولاً پسران خردسال شش تا هشت سالهاند و اسبها اغلب بدون نعل در میدان حاضر میشوند؛ حتی نعل اسبهایی که پیشتر نعلگذاری شدهاند نیز برای مسابقه برداشته میشود. اسبهای حاضر در این رقابتها نریانهایی دو تا نه سالهاند که در مسیری حدود 5کیلومتری میدوند؛ مسیری دشوار که هم سرعت و هم استقامت آنها را به آزمون میگذارد. این تصاویر تاریخی، بخشی از جایگاه دیرینه اسب در فرهنگ ترکمنها و اهمیت مسابقه در زندگی اجتماعی آنان را نشان میدهد. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0