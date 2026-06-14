هشدار صریح آشنا به مخالفان توافق



به گزارش تابناک؛ حسام‌الدین آشنا در واکنش به مخالفین توافق در صفحه شخصی خود نوشت:



بترسید که دی‌ماه معکوس را در خردادماهِ پرحادثه کلید بزنند.



بترسید که جان‌فدایان را به نفع پایداری‌ها مصادره کنند.



بترسید نظمِ نظام را ناظمان بشکنند.

موساد برای ایجاد فتنه،شب‌ها هم بیدار است.



جامعه را قطبی نکنید!

اردوکشی خیابانی نکنید.

حریم حرم را نگه‌دارید!

راه سخت و طولانی است