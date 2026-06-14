اظهارات جنجالی حدادیان در تجمعات مردمی
حدادیان در یکی از تجمعات شبانه گفت: مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد. غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۹۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سعید حدادیان، در تجمع شبانه مردم در میدان صادقیه تهران گفت: مردم دمار از روزگارتان در میآورند. از دست دادن نداریم. ما آنچه را که داشتیم و میخواستیم از دست ندهیم، رهبرمان بود؛ بعد از آن اگر کسی کج برود دمش را میچینیم. اصلا کشته شویم. آقایان؛ اگر خدای ناکرده خون رهبر پایمال شود، پایمالتان میکنیم. وی افزود: مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد؛ غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم.
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اینو 24 ساعت دیدبانی بفرستید خوزستان-بندر ماهشهر پست بده تا بفهمه دیده بانی یعنی چی
یه پیشنهاد خوب دارم، خواهشا اینا که حرف از انتقام و خونخواهی میکنند بفرستین برن فلسطین و لبنان هر چقدر خواستن انتقام بگیرند خرج سفرشان هم با بقیه مردم که می خوان تو ایران یه زندگی معمولی داشته باشند.دعای خیر ما مردم عادی هم بدرقشون. بسم ا.. بفرمایید برید
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