اظهارات جنجالی حدادیان در تجمعات مردمی

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سعید حدادیان، در تجمع شبانه مردم در میدان صادقیه تهران گفت: مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند. از دست دادن نداریم. ما آنچه را که داشتیم و می‌خواستیم از دست ندهیم، رهبرمان بود؛ بعد از آن اگر کسی کج برود دمش را می‌چینیم. اصلا کشته شویم. آقایان؛ اگر خدای ناکرده خون رهبر پایمال شود، پایمالتان می‌کنیم. وی افزود: مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد؛ غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم.