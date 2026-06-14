سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی در صفحه شخصی خود نوشت: حتی اگر بخواهیم به توافق یا تفاهم برسیم، راه آن انضباط دادن به رژیم صهیونیستی است.

به گزارش تابناک؛ ابراهیم رضایی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی پس از حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت در صفحه شخصی خود نوشت: حتی اگر بخواهیم به توافق یا تفاهم برسیم، راه آن انضباط دادن به رژیم صهیونیستی است. اگر این سگ هار کنترل نشود، امضای تفاهم خشک نخواهد شد و پای ما را خواهد گاز گرفت.