کمیسیون امنیتملی: نباید اشتباه محاسباتی کنیم
سخنگوی کمیسیون امنیتملی در صفحه شخصی خود نوشت: حتی اگر بخواهیم به توافق یا تفاهم برسیم، راه آن انضباط دادن به رژیم صهیونیستی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۹۱| |
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به گزارش تابناک؛ ابراهیم رضایی؛ سخنگوی کمیسیون امنیتملی پس از حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت در صفحه شخصی خود نوشت: حتی اگر بخواهیم به توافق یا تفاهم برسیم، راه آن انضباط دادن به رژیم صهیونیستی است. اگر این سگ هار کنترل نشود، امضای تفاهم خشک نخواهد شد و پای ما را خواهد گاز گرفت.
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