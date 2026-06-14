بیانیه کاتز و نتانیاهو پس از حمله به ضاحیه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: ارتش اسرائیل هم‌اکنون در ضاحیه بیروت اهدافی را هدف حمله قرار داده است.

در این بیانیه ادعا شده که حمله به ضاحیه طبق دستورات نتانیاهو و وزیر جنگ و در پاسخ به حملات ادعایی حزب الله به سوی اراضی اشغالی صورت گرفته است.