بیانیه کاتز و نتانیاهو پس از حمله به ضاحیه
بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیهای مشترک نوشتند: ارتش اسرائیل هماکنون در ضاحیه بیروت اهدافی را هدف حمله قرار داده است.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیهای مشترک نوشتند: ارتش اسرائیل هماکنون در ضاحیه بیروت اهدافی را هدف حمله قرار داده است.
در این بیانیه ادعا شده که حمله به ضاحیه طبق دستورات نتانیاهو و وزیر جنگ و در پاسخ به حملات ادعایی حزب الله به سوی اراضی اشغالی صورت گرفته است.
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