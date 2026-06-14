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امضای دو مدیر دولتی غیرقانونی اعلام شد

دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی امضای دو مدیرعامل را واجد اشکال قانونی معرفی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۸۰
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3528 بازدید
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امضای دو مدیر دولتی غیرقانونی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «تعهد و امضا مدیران عامل شرکت آتیه صبا و صنایع شیر ایران واجد اشکال قانونی است». این بخشی از نامه حسابرس دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی کشوری است.

پیش‌تر دیوان محاسبات در قالب دو نامه به وزیر کار، نسبت به رویه ناصواب انتصاب مدیران عامل این دو شرکت اعتراض کرده بود.

علت رویه ناصواب نقض الزامات و ضوابط قانونی در انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی است.

امضای دو مدیر دولتی غیرقانونی اعلام شد

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صندوق بازنشستگی انتصاب آتیه صبا امضا دیوان محاسبات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
10
پاسخ
یعنی هیچ نهاد نظارتی زورش به میدری نمی رسه که چند مدیر غیره قانونی مثل مدیر عامل اتیه صبا . مدیر عامل شیر پگاه و مدیر عامل نفت ایرانول هنوز بر مسند قدرتند واقعا .....
پاسخ ها
می
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
فعلا که دیوان زورش رسیده
دم نماینده دیوان تو صندوق گرم
خیلی مردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
5
پاسخ
بعضی اساتید علوم پزشکی از قبل از انقلاب به دانشگاههای کشور امدند و هنوز بازنشسته نشده اند.
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