امضای دو مدیر دولتی غیرقانونی اعلام شد
دیوان محاسبات در نامهای خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی امضای دو مدیرعامل را واجد اشکال قانونی معرفی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «تعهد و امضا مدیران عامل شرکت آتیه صبا و صنایع شیر ایران واجد اشکال قانونی است». این بخشی از نامه حسابرس دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی کشوری است.
پیشتر دیوان محاسبات در قالب دو نامه به وزیر کار، نسبت به رویه ناصواب انتصاب مدیران عامل این دو شرکت اعتراض کرده بود.
علت رویه ناصواب نقض الزامات و ضوابط قانونی در انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای فرعی است.
گزارش خطا
ورود دیوان محاسبات به فیش حقوقی مدیران نورچشمی آقای وزیر/ میدری در دوراهی «تمکین به قانون» یا «تقابل با دستغیب»
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یعنی هیچ نهاد نظارتی زورش به میدری نمی رسه که چند مدیر غیره قانونی مثل مدیر عامل اتیه صبا . مدیر عامل شیر پگاه و مدیر عامل نفت ایرانول هنوز بر مسند قدرتند واقعا .....
پاسخ ها
می| |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
دم نماینده دیوان تو صندوق گرم
خیلی مردی
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...