دستخط منتشر نشده رهبر شهید در ابتدای قرآن

دستخط منتشر نشده رهبر شهید انقلاب در ابتدای قرآنی که ثواب تلاوت آن را به شهدای جنگ ۱۲ روزه هدیه کردند

دستخط منتشر نشده رهبر شهید انقلاب در ابتدای قرآنی که ثواب تلاوت آن را به شهدای جنگ ۱۲ روزه هدیه کردند.

به‌مناسبت نخستین سالگرد شهادت سرداران و دانشمندان و هموطنان در تجاوز صهیونی-آمریکایی سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به ایران عزیزمان، یادداشت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیّدعلی خامنه‌ای در ابتدای قرآنی که ثواب تلاوت آن را به ارواح طیبه‌ی شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیم کردند، منتشر شد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

شروع در تلاوت هدیه به ارواح طیبه‌ی سرداران و دانشمندان شهید در جنگ اخیر و دیگر شهیدان عزیز این واقعه در سحر.