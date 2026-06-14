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رقیق‌سازی اورانیوم در ایران، بخشی از تفاهم است

رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی ادعا کرد که رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران، بخشی از تفاهم احتمالی با آمریکاست که سازوکار اجرایی آن طی دوره ۶۰ روزه مورد مذاکره و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۷۴
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رقیق‌سازی اورانیوم در ایران، بخشی از تفاهم است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که ایران بار‌ها گفته که تفاهم‌نامه احتمالی با آمریکا روی خاتمه جنگ متمرکز است و جزئیات از جمله مسائل هسته‌ای در مذاکرات بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد، امروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامی از او نبرده، بخشی از مفاد یادداشت‌تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا را تشریح کرده که علاوه بر وضعیت تنگه هرمز و مسائل مالی، موضوعات هسته‌ای را هم شامل می‌شود و به قرار زیر است:

تنگه هرمز

ایران بلافاصله تنگه هرمز را به روی همه کشتی‌های تجاری بازگشایی می‌کند و آمریکا هم محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند.

مالی

آمریکا موافقت می‌کند تا زمان دستیابی به توافق نهایی، هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند.

آمریکا برای یک دوره مشخص، برای نفت ایران معافیت تحریمی صادر می‌کند تا تهران بتواند نفت خود را بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.

آمریکا آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را می‌پذیرد، از جمله از طریق انتقال مستقیم نقدی، همکاری کشور‌های منطقه و خطوط اعتباری مالی.

هسته‌ای

تهران موافقت می‌کند که نه سلاح هسته‌ای تولید کند و نه به دست آورد.

تهران همچنین می‌پذیرد که تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود هسته‌ای را حفظ کند؛ از جمله عدم غنی‌سازی اورانیوم و عدم گسترش تأسیسات هسته‌ای.

آمریکا می‌پذیرد که ایران ذخایر اورانیوم بسیار غنی‌شده خود را در داخل کشور رقیق کند که سازوکار اجرای آن طی ۶۰ روز آینده مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

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رقیق سازی اورانیوم تنگه هرمز توافق نهایی نفت ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
38
پاسخ
اولی اجرا میشه
دومی نیم بند اجرا میشه
سومی اجرا نمیشه و مذاکرات تا ابد ادامه پیدا میکنه.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
26
پاسخ
تحریم. و حمله حتمی است فقط با بمب اتم میشه از حمله جلوگیری کرد به تفاهم نمی رسند می خواهند قرارداد داشته باشند آمریکا دنبال گول زدن و خارج کردن کشتی‌هایی و ایران هم که میبینه قراردادی نیست دنبال وقت کشی تا تمام شدن حکومت ترامپ آبان ماه هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
35
پاسخ
مگر نگفتند که در این مرحله از توافق در مورد فن آوری هسته ای مذاکره نمی شود .پس رقیق سازی اورانیوم کجا بحث شده؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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