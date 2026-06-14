رقیقسازی اورانیوم در ایران، بخشی از تفاهم است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که ایران بارها گفته که تفاهمنامه احتمالی با آمریکا روی خاتمه جنگ متمرکز است و جزئیات از جمله مسائل هستهای در مذاکرات بعدی مورد بحث قرار میگیرد، امروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامی از او نبرده، بخشی از مفاد یادداشتتفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا را تشریح کرده که علاوه بر وضعیت تنگه هرمز و مسائل مالی، موضوعات هستهای را هم شامل میشود و به قرار زیر است:
تنگه هرمز
ایران بلافاصله تنگه هرمز را به روی همه کشتیهای تجاری بازگشایی میکند و آمریکا هم محاصره دریایی بنادر ایران را لغو میکند.
مالی
آمریکا موافقت میکند تا زمان دستیابی به توافق نهایی، هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند.
آمریکا برای یک دوره مشخص، برای نفت ایران معافیت تحریمی صادر میکند تا تهران بتواند نفت خود را بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.
آمریکا آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران را میپذیرد، از جمله از طریق انتقال مستقیم نقدی، همکاری کشورهای منطقه و خطوط اعتباری مالی.
هستهای
تهران موافقت میکند که نه سلاح هستهای تولید کند و نه به دست آورد.
تهران همچنین میپذیرد که تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود هستهای را حفظ کند؛ از جمله عدم غنیسازی اورانیوم و عدم گسترش تأسیسات هستهای.
آمریکا میپذیرد که ایران ذخایر اورانیوم بسیار غنیشده خود را در داخل کشور رقیق کند که سازوکار اجرای آن طی ۶۰ روز آینده مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
دومی نیم بند اجرا میشه
سومی اجرا نمیشه و مذاکرات تا ابد ادامه پیدا میکنه.