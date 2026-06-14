به گزارش تابناک؛ غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود نوشت: صهیونیست‌های خبیث علناً می‌گویند که منتظر خالی‌شدن خیابان‌ها از ملت مبعوث‌شدهٔ ایران هستند؛ آن‌ها این آرزو را به گور می‌برند.

وحدت ساحات در ایران اسلامی استمرار خواهد داشت؛ میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه؛ همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند.

همهٔ‌ مسئولان کشور متفق‌القول‌اند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد؛ در این رابطه هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد.

در اینکه ما نباید تسلیم تهدیدات و فشار‌های دشمن در بخش‌های نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای شویم همه یکصدا هستند؛ البته ممکن است در روش‌ها، اختلاف‌نظر باشد، اما در اصل مقاومت تردیدی وجود ندارد.