صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران توافق را تأیید نکرده است

در پی سفر امروز هیئتی قطری به تهران برای گفت‌وگو در مورد یادداشت تفاهم، رسانه قطری العربی الجدید ادعا کرده که ایران همچنان ملاحظاتی در مورد این متن یادداشت تفاهم دارد و هنوز تأیید نهایی خود را برای این توافق اعلام نکرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۶۷
| |
10182 بازدید
ایران توافق را تأیید نکرده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ العربی الجدید به نقل از یک منبع آگاه ایرانی مدعی شده که طرف ایرانی، نارضایتی خود را از اظهارات یک‌جانبهٔ آمریکا در مورد توافق و امضای آن ابراز داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، شب گذشته در پستی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود که یادداشت تفاهم امروز (یکشنبه) بین واشنگتن و تهران امضا می‌شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که این متن هنوز به تأیید نهایی ایران نرسیده بود.

این منبع ایرانی همچنین به العربی الجدید گفته که ایران همچنان ملاحظاتی در مورد پیش‌نویس توافق دارد و سفر هیئت قطری به تهران هم برای نهایی‌سازی توافق و کامل کردن آن انجام شده است.

این منبع ایرانی، احتمال امضای توافق در روز یکشنبه را منتفی دانسته و تصریح کرده که همچنان گفت‌و‌گو‌ها در مورد توافق در داخل ایران ادامه دارد و موضوع به صورت کامل حل و فصل نشده است. این منبع در عین حال تأکید کرده که ممکن است امروز توافق نهایی شود و تهران امروز تأیید نهایی خود را اعلام کند.

پیش‌تر رسانه‌های غربی از سفر هیئتی قطری برای نهایی‌سازی یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا خبر داده بودند. طبق اخبار منتشر شده، توافق احتمالی به صورت الکترونیکی و از راه دور بین جی. دی. ونس، به نمایندگی از آمریکا، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این کشور، امضا خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
توافق یادداشت تفاهم هیئت قطری پیش نویس محمدباقر قالیباف جی دی ونس
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش تند ترامپ به حمله امروز اسرائیل به بیروت
برجام و تفاهم‌نامه فعلی را مقایسه نکنید
توافق تحت نظارت رهبری است!
هشدار صریح آشنا به مخالفان توافق
چراغ سبز گروسی به توافق ایران و آمریکا
روایت رویترز از امتیازات آمریکا به ایران در ازای توافق!
تصمیمات مربوط به جنگ و صلح با تأیید رهبری اجرا می‌شود/ تفاهم نهایی با خرد جمعی و با نظر رهبر انقلاب انجام خواهد شد
دلگرمی اسلام‌آباد و آنکارا از مذاکرات ایران و آمریکا
سفر میانجی‌های قطری به تهران برای نهایی کردن توافق
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ml1
tabnak.ir/005ml1