ایران توافق را تأیید نکرده است

در پی سفر امروز هیئتی قطری به تهران برای گفت‌وگو در مورد یادداشت تفاهم، رسانه قطری العربی الجدید ادعا کرده که ایران همچنان ملاحظاتی در مورد این متن یادداشت تفاهم دارد و هنوز تأیید نهایی خود را برای این توافق اعلام نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ العربی الجدید به نقل از یک منبع آگاه ایرانی مدعی شده که طرف ایرانی، نارضایتی خود را از اظهارات یک‌جانبهٔ آمریکا در مورد توافق و امضای آن ابراز داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، شب گذشته در پستی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود که یادداشت تفاهم امروز (یکشنبه) بین واشنگتن و تهران امضا می‌شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که این متن هنوز به تأیید نهایی ایران نرسیده بود.

این منبع ایرانی همچنین به العربی الجدید گفته که ایران همچنان ملاحظاتی در مورد پیش‌نویس توافق دارد و سفر هیئت قطری به تهران هم برای نهایی‌سازی توافق و کامل کردن آن انجام شده است.

این منبع ایرانی، احتمال امضای توافق در روز یکشنبه را منتفی دانسته و تصریح کرده که همچنان گفت‌و‌گو‌ها در مورد توافق در داخل ایران ادامه دارد و موضوع به صورت کامل حل و فصل نشده است. این منبع در عین حال تأکید کرده که ممکن است امروز توافق نهایی شود و تهران امروز تأیید نهایی خود را اعلام کند.

پیش‌تر رسانه‌های غربی از سفر هیئتی قطری برای نهایی‌سازی یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا خبر داده بودند. طبق اخبار منتشر شده، توافق احتمالی به صورت الکترونیکی و از راه دور بین جی. دی. ونس، به نمایندگی از آمریکا، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این کشور، امضا خواهد شد.