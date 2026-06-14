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رئیس‌ سومالی‌لند وارد اسرائیل شد

رئیس منطقه خودمختار سومالی‌لند که جز اسرائیل هیچ یک از کشورهای عضو سازمان ملل آن را به رسمیت نمی‌شناسد، وارد اراضی اشغالی شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۶۴
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رئیس‌ سومالی‌لند وارد اسرائیل شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عبدالرحمن محمد عبداللهی رئیس سومالی‌لند در یک سفر رسمی روز یک‌شنبه وارد قدس اشغالی شد و از سوی اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت؛ سفری که دو طرف آن را «گامی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه» توصیف کرده‌اند.

اسرائیل که برخی از کشور‌های جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسند، تنها رژیمی است که سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد!

این سفر در حالی انجام می‌شود که برخی گزارش‌ها حاکی از همکاری این منطقه خودمختار با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۴۰ روزه علیه ایران است. سی‌ان‌ان گزارش داده منطقه سومالی‌لند در شاخ آفریقا یکی از نقاط مورد استفاده اسرائیل در جنگ با ایران بوده و اسرائیل از این منطقه به‌عنوان یک ایستگاه پشتیبانی برای هواپیما‌های اسرائیلی در پرواز‌های طولانی‌برد به سمت ایران استفاده کرده است.

دفتر ریاست‌جمهوری اسرائیل اعلام کرد که سفر رئیس‌جمهور سومالی‌لند با هدف «تقویت همکاری‌های دوجانبه» در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی انجام شده است. مقام‌های اسرائیلی این سفر را نشانه‌ای از گسترش روابط با منطقه شاخ آفریقا دانسته‌اند؛ منطقه‌ای که به دلیل موقعیت راهبردی خود در نزدیکی دریای سرخ و باب‌المندب، اهمیت ویژه‌ای برای تل‌آویو دارد.

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