هشدار اسراییل به تخلیه ۱۳ منطقه در جنوب لبنان
رژیم صهیونیستی برای ۱۳ منطقه دیگر در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد
کد خبر: ۱۳۷۹۰۶۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه فوری ۱۳ روستا و منطقه در جنوب لبنان را صادر کرد و از ساکنان آنها خواست به شمال رود الزهرانی بروند.
ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین هشدار تخلیه برای ۲۹ روستا و منطقه در نبطیه و صیدا صادر کرده است.
این هشدار تخلیه از سوی اسرائیل همزمان با تشدید حملات صهیونیست ها علیه مناطق جنوبی لبنان صادر می شود.
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