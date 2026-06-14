هشدار اسراییل به تخلیه ۱۳ منطقه در جنوب لبنان





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه فوری ۱۳ روستا و منطقه در جنوب لبنان را صادر کرد و از ساکنان آنها خواست به شمال رود الزهرانی بروند.



ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین هشدار تخلیه برای ۲۹ روستا و منطقه در نبطیه و صیدا صادر کرده است.



این هشدار تخلیه از سوی اسرائیل همزمان با تشدید حملات صهیونیست ها علیه مناطق جنوبی لبنان صادر می شود.