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هشدار تخلیه برای ۴۲ منطقه در جنوب لبنان

در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، اشغالگران هشدار تخلیه فوری برای مناطق جنوبی این کشور صادر کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۴۵
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هشدار تخلیه برای ۴۲ منطقه در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه فوری ۱۳ روستا و منطقه در جنوب لبنان را صادر کرد و از ساکنان آنها خواست به شمال رود الزهرانی بروند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین هشدار تخلیه برای ۲۹ روستا و منطقه در نبطیه و صیدا صادر کرده است.

این هشدار تخلیه اسرائیل همزمان با تشدید حملات صهیونیست ها علیه مناطق جنوبی لبنان صادر می شود به طوری که طی ساعات گذشته حملات توپخانه ای رژیم منطقه برغز در حاصبیا را هدف قرار داده است. پیش از آن نیز جنگنده های اسرائیلی منطقه فرون در بنت جبیل را بمباران کردند.

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