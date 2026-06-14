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قتل یک جوان در پارک چیتگر تهران

پسر جوانی که در پرونده نزاع منجر به قتل به همراه دوستانش دستگیر شده بود، در دادگاه گفت که دعوا بر سر حرکات نمایش با خودرو بوده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۴۳
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قتل یک جوان در پارک چیتگر تهران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ فروردین سال گذشته کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های تهران از طریق تماس با پلیس مرگ مشکوک جوانی به نام سعید را گزارش کردند. پس از اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی بیمارستان شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه سینه جان خود را از دست داده است.

تحقیقات پلیسی نشان داد سعید ساعاتی پیش از انتقال به بیمارستان در بوستان جنگلی چیتگر درگیر یک نزاع خیابانی شده و در همان درگیری با چاقو هدف قرار گرفته است. به همین دلیل مأموران برای روشن شدن ابعاد ماجرا راهی محل حادثه شدند و با تحقیق از شاهدان دریافتند درگیری میان مقتول و چند جوان که برای تفریح به پارک آمده بودند، بر سر موضوعی جزئی آغاز شده است.

در ادامه، کارآگاهان تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل را بررسی کردند. این بررسی‌ها آنها را به یک دستگاه پژو ۲۰۷ رساند که در زمان وقوع حادثه در محل حضور داشت. خودرو متعلق به زنی بود که در تحقیقات گفت آن روز خودرو را در اختیار پسرش قرار داده و از او اطلاعی ندارد. بررسی‌های بعدی نشان داد پسر این زن شاهین نام دارد و مشخصاتش با یکی از افراد حاضر در درگیری مطابقت دارد.

با شناسایی هویت متهم، عملیات برای دستگیری او و دوستانش آغاز شد. سرانجام مأموران رد آنها را در خانه‌ای در شهریار به دست آوردند و همه افراد حاضر در نزاع را بازداشت کردند. متهمان در بازجویی‌های اولیه حضور خود در درگیری را پذیرفتند. بررسی اظهارات شاهدان نشان داد شب حادثه شاهین و دوستانش برای تفریح به پارک چیتگر رفته بودند که با سرنشینان خودروی دیگری روبه‌رو شدند.

حرکات نمایشی و ویراژ دادن خودرو زمینه درگیری میان دو گروه را فراهم آورده و در جریان نزاع، سعید با شاهین درگیر شده و او را داخل جوی آب انداخته است. دقایقی بعد شاهین که به‌شدت عصبانی شده بود، با چاقو ضربه‌ای به سینه سعید وارد کرده؛ ضربه‌ای که مرگ او را رقم زده است.

پس از تکمیل تحقیقات، برای شاهین به اتهام قتل عمد و برای سایر متهمان به اتهام مشارکت در نزاع منجر به قتل، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی، خانواده مقتول خواستار قصاص شدند، اما شاهین در دفاع از خود اتهام قتل را رد کرد و مدعی شد در نزاع افراد زیادی حضور و همه آنها سلاح سرد داشتند. او همچنین گفت چاقوی مورد استفاده در جنایت هرگز کشف نشده و مشخص نیست چه کسی ضربه مرگبار را وارد کرده است.

متهم در ادامه اعترافات قبلی خود را نیز رد کرد و مدعی شد اظهاراتش در مرحله تحقیقات تحت فشار از او گرفته شده است.

پس از رسیدگی به این پرونده، قضات شاهین را به قصاص و دیگر متهمان را به حبس محکوم کردند.

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چیتگر قتل نزاع خیابانی چاقو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
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30
پاسخ
چه جایی زندگی میکنیم
چقدر راحت آدم میکشید
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