شهادت یک مرزبان در درگیری با گروهکهای تروریستی
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی اعلام کرد: ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی چالدران در درگیری با گروهک معاند پ.ک.ک به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۴۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی اعلام کرد: ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی چالدران در درگیری با گروهک معاند پ.ک.ک به شهادت رسید.
در جریان این درگیری، نیروهای مرزبانی موفق شدند ۲ نفر از عناصر این گروهک را بههلاکت برسانند.
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