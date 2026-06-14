فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی چالدران در درگیری با گروهک معاند پ.ک.ک به شهادت رسید.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی چالدران در درگیری با گروهک معاند پ.ک.ک به شهادت رسید.



در جریان این درگیری، نیروهای مرزبانی موفق شدند ۲ نفر از عناصر این گروهک را به‌هلاکت برسانند.