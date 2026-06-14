ستاره‌های فیک مصر سوخت

فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، در اقدامی قاطع دستور حذف ستاره‌های روی پیراهن تیم ملی فوتبال مصر را صادر کرد. این ستاره‌ها که نشان‌دهنده تعداد قهرمانی‌های این تیم در قاره آفریقا بودند، با قوانین فیفا مبنی بر درج نمادهای قهرمانی در جام جهانی مغایرت داشتند.