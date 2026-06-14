ستارههای فیک مصر سوخت
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، در اقدامی قاطع دستور حذف ستارههای روی پیراهن تیم ملی فوتبال مصر را صادر کرد. این ستارهها که نشاندهنده تعداد قهرمانیهای این تیم در قاره آفریقا بودند، با قوانین فیفا مبنی بر درج نمادهای قهرمانی در جام جهانی مغایرت داشتند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) بنا به گزارش امروز (شنبه) سایت الاهرام، ستارههای روی پیراهن تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی را حذف کرد.
مصر یکی از رقبای ایران در مرحله گروهی جام جهانی است.
پیش از این فیفا هر تیمی که روی لباسش علامتهایی خارج از عرف استفاده میکرد را مجازات میکرد.
گذاشتن ستاره روی پیراهن تیم ملی فوتبال در جام جهانی نشان دهنده تعداد قهرمانیهایش در این تورنمنت است مثل برزیل ۵ ستاره و آلمان ۴ ستاره.
اما مصریها با تخلف ۷ ستاره روی لوگوی پیراهنشان که نشان دهنده ۷ قهرمانیشان در قاره آفریقا هستند گذاشتند تا فیفا دستور حذف این ستارههای فیک را بدهد.
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