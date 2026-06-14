چراغ سبز گروسی به توافق ایران و آمریکا
در میانه گزارشها مبنی بر این که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به تفاهم پایان جنگ هستند، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی گفت که این نهاد آماده است هرگونه توافق هستهای را راستیآزمایی کند و تأکید کرد که در صورت دستیابی به چنین توافقی، نظارت و راستیآزمایی نقش محوری در آن خواهد داشت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ایران تأکید کرده است که این یادداشت تفاهم اولیه شامل مسائل هستهای نمیشود و قرار است موضوع هستهای در دوره پس از دستیابی به این تفاهم، طی مذاکراتی ۶۰ روزه میان دو طرف مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد.
طبق گزارش امروز خبرگزاری کرهای یونهاپ، گروسی در دیدار با خبرنگاران در حاشیه سمیناری که آژانس برای خبرنگاران رسانههای بینالمللی برگزار کرده بود، گفت «مهمترین وظیفه آژانس، راستیآزمایی است و اینکه ما قرار است بخشی از روند حلوفصل این موضوع باشیم».
وی افزود «وقتی آنها (ایران و آمریکا) بر سر چیزی به توافق برسند و از ما بخواهند راستیآزمایی آن را انجام دهیم، من باید به شورای حکام آژانس مراجعه کنم و از آنها برای انجام این کار مجوز بگیرم».
گروسی همچنین گفت که هرگونه توافق احتمالی، احتمالاً مستلزم اقدامات نظارتی جامع خواهد بود و افزود «اگر توافقی حاصل شود، توافقی جامع خواهد بود و ما باید تمام ابعاد آن را بررسی کنیم».
این اظهارات در حالی بیان شده که آژانس در گزارش خود قبل از برگزاری نشست اخیر شورای حکام بار دیگر بر «قطع تداوم دانش» این نهاد از برنامه هستهای ایران بدون اشاره به حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات تحت نظارت آژانس در ایران که باعث کاهش همکاریها شده، تاکید کرد و زمینه را برای طرح یک قطعنامه ضد ایرانی دیگر از سوی آمریکا و تصویب آن با حمایت کشورهای اروپایی فراهم کرد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل، این قطعنامه را اقدام «سیاسی» دانست و اعلام کرد «چگونه میتوان به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعتماد کرد، وقتی که توسط جنگطلبان به یک ابزار و وسیله تبدیل شده و به گونهای از کار افتاده که حتی قادر به ابراز نگرانی ساده در مورد گستردهترین حملات غیرقانونی مسلحانه علیه تأسیسات صلحآمیز هستهای و تحت پادمان یک کشور عضو نیست؟»
گروسی در اظهارات امروزش همچنین بر حفظ پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و حفظ نهادهای چندجانبه مؤثر برای امنیت جهانی و تلاشهای منع گسترش سلاحهای هستهای در شرایطی که به گفته او، تنشهای ژئوپلیتیکی، همکاریهای بینالمللی را به چالش میکشند، تاکید کرد.
در ماه مه، کشورهای عضو پیمان انپیتی پس از چند هفته نشست بازنگری در نیویورک نتوانستند بر سر یک سند نهایی مورد اجماع توافق کنند. این سومین کنفرانس متوالی بود که بدون دستیابی به چنین توافقی پایان یافت.