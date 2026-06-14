حملات وحشیانه ارتش اشغالگر صهیونیست در ساعات گذشته چندین منطقه استراتژیک را در لبنان هدف قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از قدس؛ بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی شهرک «تولین» در جنوب لبنان، شهرک‌های «سحمر» و «یحمر» واقع در منطقه بقاع غربی(شرق لبنان) را به شدت گلوله‌باران کرد.

علاوه بر این، شهر «نبطیه» در جنوب لبنان نیز هدف آتش سنگین توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

جنگنده‌های ارتش صهیونیستی نیز چندین نوبت دست به حملات هوایی زدند.

در این راستا، شهرک «مجدل زون» در بخش صور و همچنین منطقه «الحوش» در شهر صور در جنوب لبنان هدف این حملات قرار گرفتند.

همزمان، منطقه «نبطیه الفوقا» در جنوب لبنان نیز توسط جنگنده‌های صهیونیستی بمباران شد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس(۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون۳ هزار و ۷۵۶ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۱۱ هزار و ۶۳۲ نفر نیز مجروح شدند.

به‌گزارش قدس، امروز منابع لبنانی از تشدید حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان در ساعات گذشته خبر دادند.

درحالی اسرائیل درحال تشدید درگیری در لبنان است که شبکه الجزیره به نقل از سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی برای توقف عملیات زمینی در لبنان به عنوان بخشی از توافقی است که میان واشنگتن و تهران در حال شکل‌گیری است.

این منابع همچنین افزودند ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق با ایران از منطقه امن جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و این موضوع در مذاکرات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.