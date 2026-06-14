صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشدید درگیری‌ درلبنان همزمان باتحرکات برای آتش‌بس

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس(۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون۳ هزار و ۷۵۶ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۲۴
| |
1508 بازدید
|
۱
تشدید درگیری‌ درلبنان همزمان باتحرکات برای آتش‌بس

حملات وحشیانه ارتش اشغالگر صهیونیست در ساعات گذشته چندین منطقه استراتژیک را در لبنان هدف قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از قدس؛ بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی شهرک «تولین» در جنوب لبنان، شهرک‌های «سحمر» و «یحمر» واقع در منطقه بقاع غربی(شرق لبنان) را به شدت گلوله‌باران کرد.

علاوه بر این، شهر «نبطیه» در جنوب لبنان نیز هدف آتش سنگین توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

جنگنده‌های ارتش صهیونیستی نیز چندین نوبت دست به حملات هوایی زدند.

در این راستا، شهرک «مجدل زون» در بخش صور و همچنین منطقه «الحوش» در شهر صور در جنوب لبنان هدف این حملات قرار گرفتند.

همزمان، منطقه «نبطیه الفوقا» در جنوب لبنان نیز توسط جنگنده‌های صهیونیستی بمباران شد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس(۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون۳ هزار و ۷۵۶ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۱۱ هزار و ۶۳۲ نفر نیز مجروح شدند.

به‌گزارش قدس، امروز منابع لبنانی از تشدید حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان در ساعات گذشته خبر دادند.

درحالی اسرائیل درحال تشدید درگیری در لبنان است که شبکه الجزیره به نقل از سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی برای توقف عملیات زمینی در لبنان به عنوان بخشی از توافقی است که میان واشنگتن و تهران در حال شکل‌گیری است.

این منابع همچنین افزودند ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق با ایران از منطقه امن جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و این موضوع در مذاکرات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان آتش بس درگیری حزب الله حمله به لبنان اسرائیل رژیم صهیونیستی
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان
خبر غیررسمی از شهادت یکی از فرماندهان حزب‌الله
افزایش شمار شهدای ضاحیه
اسراییل مدعی ترور در ضاحیه شد
ضربه سنگین اطلاعات به شبکه جاسوسی دشمن
ضاحیه بیروت پس‌از هجوم وحشیانهٔ اسراییل
حمله رژیم‌صهیونیستی به ضاحیه بیروت
هشدار تخلیه برای ۴۲ منطقه در جنوب لبنان
شهادت یک مرزبان در درگیری با گروهک‌های تروریستی
تداوم نقض آتش بس در لبنان
حزب‌الله درباره مذاکرات آتش‌بس چه موضعی دارد؟
اسرائیل برای جنوب لبنان دستور تخلیه صادر کرد
صدور دستور تشدید حملات به لبنان از سوی نتانیاهو
حزب‌الله به بمباران جنوب لبنان پاسخ داد
اسرائیل دست از نقض مکرر آتش‌بس نمی‌کشد!
جزئیات مذاکرات آتش‌بس لبنان و اسراییل
رژیم صهیونیستی چه ابزار‌ی برای نظم در خاورمیانه دارد؟
افشاگری اسرائیل از نقشه انفجار پیجرها در لبنان
تمدید 3 هفته ای آتش بس لبنان - اسرائیل
آمریکا: احتمال حمله زمینی محدود اسرائیل به لبنان
ادامه حملات به جنوب لبنان با وجود آتش‌بس!
حزب‌الله: دست ما همچنان روی ماشه است
حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
عملیات موشکی حزب الله علیه رژیم صهیونیستی
تل آویو: راهی برای مقابله با حزب الله نیست
پیشنهاد ۱۳ ماده‌ای آمریکا برای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله
حمله موشکی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رژیم صهیونیستی دوباره با حمله به لبنان نقض آتش بس کرد
سه پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
5
پاسخ
با دو حکومت دیوانه متجاوز جنایتکار کودک کش بیرحم امریکا اسرائیل توافق نکنید اینها آدم نیستند انسانیت ادب اخلاق احترام نمیفهمند. فقط مثل خودشان با زور و قدرت تحکم بیرحمی باید با اینها تعامل کرد .
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
ترامپ: توافق فردا امضا می‌شود و بلافاصله تنگه هرمز باز می‌شود/ پاکستان: مراسم امضای توافق در اسلام‌آباد برگزار می‌شود
اشتباه خنده دار سگی سرباز اسرائیل حین فرار
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mkK
tabnak.ir/005mkK