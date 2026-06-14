یک سال پس از تجاوزات آمریکا - اسرائیل، آنها اکنون با ایرانی روبرو هستند که نسلی جوان و جسورتر دارد که برای حفظ کشور حاضر است هر هزینه‌ای را بپردازد.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت: «واشنگتن و تل آویو به دنبال ریشه‌کن کردن برنامه هسته‌ای ایران و پایان دادن به آن، وارد جنگ علیه ایران شدند. اما نتیجه ایرانی است که مصمم‌تر از قبل در اهداف خود جلو خواهد رفت. در جریان این جنگ، ایران نه تنها پابرجا ماند، که توانایی‌های نظامی و هسته‌ای مهمی را نیز حفظ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «صنم وکیل» مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس معتقد است: «ایران اکنون توسط یک نسل جوان‌تر و جسورتر در قدرت، رهبری می‌شود.»

این رهبران جدید معتقدند که می‌توانند حتی از یک جنگ جدید و بزرگ دیگر بدون تغییر قابل توجه مواضع مذاکره‌ای یا اهداف منطقه‌ای خود عبور کنند. این اهداف شامل بازیابی قدرت بازدارندگی آنها می‌شود تا دیگر مانند اواخر فوریه مورد حمله قرار نگیرند. آنها حق غنی‌سازی اورانیوم را، حتی در سطوح پایین پس از یک دوره تعلیق همراه با دانش و تجهیزات علمی حفظ خواهند کرد.

ایران نشان داده است که مذاکره‌کننده سرسختی است که حاضر است برای حفظ منافع اصلی خود، سطح بالایی از رنج را بپذیرد.

به عقیده تحلیلگران، رهبران ایران باور دارند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد ندارد یک جنگ تمام عیار را دوباره آغاز کند و خاطرنشان می‌کنند که او محدودیت‌هایی را برای تمایل اسرائیل به حمله علیه ایران تعیین کرده است.

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید: « آمریکا و اسرائیل نمی‌توانند به اهدافی که از طریق جنگ دست نیافته‌اند، از طریق زور برسند. ایرانی‌ها معتقدند که بدترین مرحله را پشت سر گذاشته‌اند و برای حفظ خواسته‌های اصلی خود شامل حق هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت از نیروهای مقاومت مانند حزب‌الله، حماس و انصارالله یمن تلاش خواهند کرد.»

به گفته کارشناسان شاید ایران با تعلیق محدود غنی‌سازی موافقت کرده و شاید نیمی از ذخایر فعلی اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را صادر کند و بپذیرد نیمی دیگر را به رقیق کند، اما ایران همچنان دانش و زیرساخت‌های هسته‌ای خود، از جمله سانتریفیوژهای پیشرفته را حفظ خواهد کرد.

دنی سیترینوویچ، افسر بازنشسته اطلاعات نظامی اسرائیل و متخصص امور ایران، معتقد است این امر، همراه با توانایی بستن مجدد تنگه هرمز در هر زمان که بخواهد، به ایران «فرصتی برای جلوگیری از حمله مجدد اسرائیل و آمریکا» خواهد داد.

ایران می‌خواهد حدود ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را آزاد و ۱۲ میلیارد دلار دیگر را نیز به عنوان پرداخت بعدی برای پیشرفت در انجام هرگونه معامله دریافت کند. ایرانی‌ها می‌خواهند تمایل رئیس جمهور آمریکا را برای مقابله با مخالفت شدید برخی از جمهوری‌خواهان و اسرائیل در مورد تحویل پول به ایران در بوته آزمایش قرار دهند. مسائل کلیدی هسته‌ای عمدتا به مذاکرات دقیق‌تر در ۶۰ روز آینده موکول شده است.

«صنم وکیل» مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس گفت، اهداف بلندمدت ایران همچنان پابرجاست که شامل جلوگیری از حمله آینده از سوی آمریکا و اسرائیل، تلاش برای منزوی کردن اسرائیل در بین کشورهای عربی و کاهش حضور و توانایی‌های نظامی ایالات متحده در منطقه می‌شود.

«سوزان مالونی» متخصص ایران در موسسه بروکینگز نیز معتقد است: «ما احتمالا برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیفی خواهیم بود که به نفع ایران است.نه جنگ، نه صلح برای ایران راحت است، زیرا این امر تنها فشار بر ترامپ را برای پذیرش هر نوع توافقی برای آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز و تلاش برای بازگرداندن تعادل به بازار انرژی، کود، آلومینیوم و موارد دیگر افزایش می‌دهد.»