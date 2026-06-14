جریمه ۷۰۰ هزار تومانی برای این خودروها

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ده‌ها هزار تخلف مربوط به پوشاندن یا دستکاری پلاک خودروها خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام جزئیات تازه‌ترین آمار ترخیص در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری گفت: بیش از ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه که شامل ۱۳۵۱۵ خودرو و ۱۲۱۴۹ دستگاه موتورسیکلت در این مدت توسط پلیس راهور ترخیص شده‌اند؛ و در این بازه زمانی، پلیس راهور هیچ وسیله نقلیه جدیدی توقیف نکرد و تمام ترخیص‌ها مربوط به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی بوده که قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پارکینگ توقیف شده بودند.

سرهنگ فیروز کشیر در ادامه اظهار داشت: همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ از ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، موفق شدند ۲۵ هزار و ۶۶۴ وسیله نقلیه را از پارکینگ‌ها ترخیص کنند.

وی با تفکیک این آمار افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۵۱۵ دستگاه خودرو و ۱۲ هزار و ۱۴۹ دستگاه موتورسیکلت پس از طی مراحل قانونی جهت ترخیص، به صاحبانشان تحویل داده شده است.

سرهنگ کشیر در ادامه از مراجعه بیش از ۴ هزار نفر به پلیس راهور خبر داد و تصریح کرد: این افراد به استناد ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای رسیدگی به تخلفات و جرائم خود مراجعه کرده و مشکلشان حل و فصل شده است.

سرهنگ کشیر با تأکید بر اینکه اولویت پلیس در این مدت، کاهش دغدغه‌های شهروندی و تسهیل در تردد‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی پلیس برای ارائه خدمات اجتماعی و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مردم در شرایط خاص است.

ثبت بیش از ۹۶ هزار تخلفات پلاک از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون در پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح آمار تخلفات پلاک از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون اظهار داشت: در این بازه زمانی بیش از ۹۶ هزار فقره تخلف پلاک در سطح معابر پایتخت توسط دوربین‌های نظارتی و گشت‌های پلیس ثبت شده است.

سرهنگ کشیر، از ثبت بیش از ۹۶ هزار فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون خبر داد. وی تأکید کرد که در تخلفات مرتبط با پلاک، رانندگان متخلف اقدام به دستکاری فیزیکی اعداد و ارقام پلاک خود می‌کنند.

سرهنگ کشیر در خصوص انگیزه رانندگان از دستکاری یا مخدوش کردن پلاک گفت: برخی رانندگان به منظور تردد در محدوده طرح ترافیک، ارتکاب تخلفاتی مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، یا حتی اقدام به جرایم دیگر، دست به این کار می‌زنند.

وی افزود: رانندگانی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند، هرگز اقدام به دستکاری پلاک نمی‌کنند؛ این تخلف عمدتاً توسط افرادی صورت می‌گیرد که قصد دور زدن قانون دارند و پلیس به طور جدی با آنها برخورد خواهد کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در ادامه به توانایی سامانه‌های هوشمند در شناسایی این تخلف اشاره کرد و گفت: زمانی که دوربین‌های نظارتی از خودرویی دارای پلاک مخدوش یا پوشیده عکس بگیرند، سامانه چند پلاک مشابه را شناسایی و نمایش می‌دهد. سپس تمام مشخصات خودرو و پلاک اصلی در اختیار کاربران ثبت جریمه پلیس راهور که در مرکز اجرائیات حضور دارند قرار می‌گیرد و پس از تایید کاربر مورد نظر برای راننده متخلف جریمه ثبت و سپس پیامک ارسال می‌شود. وی تأکید کرد: از تمامی رانندگان عزیز درخواست می‌شود که با رعایت قوانین و مقررات به هیچ عنوان مرتکب چنین تخلفاتی نشوند، چرا که برخورد قاطع قانون در انتظار آن دسته از متخلفین که چنین جرمی را انجام داده‌اند می‌باشد.

سرهنگ کشیر در پایان مبالغ جریمه‌های مربوط به پلاک را اعلام کرد: جریمه پوشش پلاک ۷۰۰ هزار تومان و جریمه نداشتن پلاک جلو یا عقب و همچنین ناخوانا بودن پلاک ۴۰۰ هزار تومان است.