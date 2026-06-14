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زورگیر خشن پل‌های عابر پیاده بازداشت شد

زورگیری‌های شبانه پیک موتوری روی پل‌های عابر پیاده، پس از سرقت میلیاردی دستبند به خط پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۱۲
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زورگیر خشن پل‌های عابر پیاده بازداشت شد

 

به گزارش تابناک به نقل از جام‌جم، چندی قبل زن جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت و از سرقت دستبند طلای میلیاردی‌اش روی پل عابر پیاده در یکی از اتوبان‌های تهران خبر داد. با تشکیل پرونده اولیه و ارجاع به پایگاه چهارم پلیس آگاهی، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی سارق موتور سوار آغاز کردند.

زن جوان در تحقیقات اولیه به کارآگاهان گفت: در حال عبور از روی پل عابر پیاده اتوبانی در شرق تهران بودم که یک موتور سوار نزدیک شد و با تهدید از من خواست دستبند طلایم را به او بدهم که مقاومت کردم. به خاطر تاریکی هوا و خلوتی پل، به سمت من حمله کرد و با ضرب و شتم دستبند یک میلیارد تومانی مرا سرقت و فرار کرد.

دختر جوان ادعا کرد در تاریکی شب نتوانسته چهره سارق را به خوبی ببیند ولی پشت موتور او جعبه یک شرکت معتبر پیک اینترنتی بود.

همین سرنخ کافی بود که کاراگاهان برای کشف جرم یک قدم جلو بیفتند و تحقیقات خود را روی موتور‌های دارای جعبه شرکت پیک اینترنتی متمرکز کنند.

در حالی که تحقیقات برای شناسایی و دستگیری زورگیر موتور سوار ادامه داشت، چند شهروند دیگر از متهم به جرم زورگیری روی پل عابر و اطراف ان شکایت کنند

با افزایش شاکیان، تیم ویژه مبارزه با سرقت پایگاه چهارم پلیس آگاهی با بهره گیری از دوربین‌های محل‌های سرقت توانست هویت مالک موتور و سارق را شناسایی کرده و مأموران با حضور در خانه متهم در مرکز شهر او را دستگیر و برخی اموال سرقتی را از خانه اش کشف کنند.

متهم با انتقال به پایگاه پلیس آگاهی با اعتراف به جرمش گفت: در ساعات تاریک و خلوت روز اطراف پل‌های عابر پیاده کنار اتوبان‌ها پرسه می‌زدم و با شناسایی سوژه‌ها سراغ آنها می‌رفتم و زورگیری می‌کردم. برای این‌که پلیس به من شک نکند، جعبه یک شرکت معتبر را پشت موتور گذاشتم که فکر کنند پیک شرکت هستم، اما نمی‌دانستم همین جعبه باعث لو رفتن من می‌شود.

‌سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با اشاره این‌که افرادی که به این شیوه مورد سرقت و زورگیری قرار گرفته‌اند، می‌توانند برای ثبت شکایت به پایگاه چهارم پلیس آگاهی مراجعه کنند، به شهروندان چنین توصیه کرد طلا‌های خود را در معرض دید عموم قرار ندهند، زیرا با این کار سارقان وسوسه شده و ممکن است علاوه بر سرقت، مورد آسیب جسمی نیز قرار گیرند.

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زورگیری خشن سرقت عابر پیاده دستبند طلا بازداشت سارق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
11
پاسخ
طلا‌های خود را در معرض دید عموم قرار ندهند، زیرا با این کار سارقان وسوسه شده و ممکن است علاوه بر سرقت، مورد آسیب جسمی نیز قرار گیرند.
دست دزد رو قطع کنید تا به وسوسه نیفتند
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