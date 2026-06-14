سربازان شوروی در دفتر هیتلر
نظامیان شوروی در دفتر هیتلر، در کنار یک کرهٔ جغرافیایی بزرگ، برلین، آلمان، ۱۹۴۵ /این کره در ساختمان صدراعظمی رایش در برلین قرار داشت و بخشی از دکور دفتر رسمی هیتلر بود. قطر آن حدود یک متر برآورد شده و از کرههای معمولی بسیار بزرگتر بود؛ به همین دلیل در عکسها بهخوبی جلب توجه میکند.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ نظامیان شوروی در دفتر هیتلر، در کنار یک کرهٔ جغرافیایی بزرگ، برلین، آلمان، ۱۹۴۵ /این کره در ساختمان صدراعظمی رایش در برلین قرار داشت و بخشی از دکور دفتر رسمی هیتلر بود. قطر آن حدود یک متر برآورد شده و از کرههای معمولی بسیار بزرگتر بود؛ به همین دلیل در عکسها بهخوبی جلب توجه میکند.
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