سربازان شوروی در دفتر هیتلر

نظامیان شوروی در دفتر هیتلر، در کنار یک کرهٔ جغرافیایی بزرگ، برلین، آلمان، ۱۹۴۵ /این کره در ساختمان صدراعظمی رایش در برلین قرار داشت و بخشی از دکور دفتر رسمی هیتلر بود. قطر آن حدود یک متر برآورد شده و از کره‌های معمولی بسیار بزرگ‌تر بود؛ به همین دلیل در عکس‌ها به‌خوبی جلب توجه می‌کند.

به گزارش تابناک؛ نظامیان شوروی در دفتر هیتلر، در کنار یک کرهٔ جغرافیایی بزرگ، برلین، آلمان، ۱۹۴۵ /این کره در ساختمان صدراعظمی رایش در برلین قرار داشت و بخشی از دکور دفتر رسمی هیتلر بود. قطر آن حدود یک متر برآورد شده و از کره‌های معمولی بسیار بزرگ‌تر بود؛ به همین دلیل در عکس‌ها به‌خوبی جلب توجه می‌کند.