بخشش زن اسیدپاش توسط همسرش

مرد جوان که با اقدام کینه جویانه همسرش و اسیدپاشی او، چشم راست خود را از دست داده بود، بعد از گذشت ۹ سال او را بخشید.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ شهریور سال ۱۳۹۶ همسایه ها با صدای «سوختم سوختم» مرد جوانی، از خانه ها بیرون دویدند و مرد همسایه را دیدند که از ناحیه صورت و بدن دچار سوختگی شده بود. وی بلافاصله به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت اما شدت سوختگی در حدی بود که باعث کوری چشم راست و آسیب به بدن و صورتش شده بود.

مرتضی پس از بهبودی نسبی گفت: همسرم عامل اسیدپاشی است. من با او اختلاف داشتم و شب حادثه خواب بودم که با سوزش شدیدی از خواب بیدار شدم. وقتی چشم باز کردم، همسرم را دیدم که با ظرفی در دست اتاق را ترک کرد.

سناریوی دروغین و اعتراف نهایی

با اظهارات مرتضی، به دستور بازپرس جنایی، زن جوان بازداشت اما منکر اسیدپاشی شد و گفت: در خانه بودم که ناگهان در باز شد و دو مرد که صورت هایشان را پوشانده بودند، وارد شدند. آنها سراغ همسرم را گرفتند و بعد به اتاق خواب رفته و به روی شوهرم اسید پاشیدند و متواری شدند.

با اظهارات زن جوان، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه پرداختند. اما دوربین ها هیچ ورود و خروجی را ثبت نکرده بودند. از طرفی در ورودی سالم بود و در تحقیقات مشخص شد که مرتضی با همسرش اختلاف داشته است.

این بار زن جوان به اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت: همسرم مدام به من ایراد می گرفت و می گفت چرا همیشه در فضای مجازی هستی. اما من هیچ دلخوشی ای در زندگی نداشتم و سرم را با فضای مجازی گرم می کردم اما شوهرم مرا مجبور می کرد که از آن دوری کنم. اختلاف های ما روز به روز بیشتر می شد تا اینکه شب حادثه باز هم دعوایمان شد و تصمیم گرفتم که به رویش اسید بپاشم.

حکم دادگاه و گذشت ۹ سال بعد

با اعتراف زن جوان به اسیدپاشی، مرتضی خواهان قصاص چشم همسرش شد اما قضات دادگاه اعلام کردند که کوری چشم راست با اسید ممکن است به چشم چپ زن جوان آسیب برساند به همین دلیل امکان قصاص وجود ندارد. در نهایت زن اسیدپاش با رأی دادگاه محکوم به ۵ سال حبس و پرداخت دیه شد.

در زمانی که زن جوان در زندان به سر می برد، شوهرش او را طلاق داد تا اینکه ۳ سال بعد از این حادثه، زن جوان توانست با سپردن وثیقه از زندان بیرون بیاید. در حالی که پرونده اسیدپاشی همچنان باز بود و هنوز زن جوان دیه را پرداخت نکرده بود، روز گذشته مرتضی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و از همسرش گذشت کرد.

انگیزه بخشش

مرتضی گفت: در تمام این سال ها به خاطر از دست دادن چشم و سوختگی صورت و بدنم خیلی آسیب دیدم. اما بچه هایم از من بیشتر آسیب دیدند. آنها هم مادرشان را از دست دادند و هم پدرشان را چون در این سال ها من مدام در مراکز درمانی بودم. هم کور شدم و هم سلامتیم از دست رفت. من دلم نمی خواهد بچه هایم بیشتر از این آسیب ببینند به همین دلیل تصمیم گرفتم از شکایتم صرف نظر کنم.

مرد جوان ادامه داد: من می خواستم همسرم قصاص شود؛ شاید اگر به حکم اعتراض می کردم، می توانستم او را قصاص کنم اما به خاطر بچه هایم از او گذشتم. از طرفی در این سال ها من ۴ میلیارد تومان برای درمان چشم و اعضای بدنم هزینه کرده ام و به گفته پزشکان باید حدود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر هم بپردازم. الان هم از او می خواهم فقط پولی که برای ادامه درمانم نیاز دارم را پرداخت کند و به عنوان مادر بچه هایم از آنها مراقبت کند.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: چرا دادگاه امکان قصاص چشم راست را نداد و زن اسیدپاش به قصاص محکوم نشد؟ بر اساس ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، اگر جرمی مانند اسیدپاشی به گونه ای باشد که اجرای قصاص در عضو آسیب دیده (چشم راست) باعث سرایت آسیب به عضو سالم (چشم چپ) شود یا جان فرد را به خطر اندازد، اجرای قصاص جایز نیست. در این پرونده، پزشکان قانونی تشخیص دادند که کوری چشم راست با اسید ممکن است به چشم چپ زن جوان نیز آسیب برساند. بنابراین دادگاه به جای قصاص، زن اسیدپاش را به پرداخت دیه (خون‌بها) و حبس تعزیری (۵ سال) محکوم کرد.

(حقوقی) ۲: آیا گذشت مرتضی از شکایت خود به معنای بخشش کامل مجازات همسرش است؟ خیر. گذشت شاکی خصوصی (مرتضی) تنها مجازات های مرتبط با حق مردم (حق الناسی) را کاهش می دهد یا ساقط می کند. اما برخی جرایم دارای جنبه «حق الله» (حق الهی) نیز هستند که با گذشت شاکی بخشیده نمی شوند. اسیدپاشی و اقدام به کوری چشم، علاوه بر جرم علیه شخص، از جنبه عمومی نیز جرم محسوب می شود. دادستان می تواند به عنوان نماینده جامعه، تعقیب کیفری را ادامه دهد. همچنین مجازات حبس تعزیری (۵ سال) که دادگاه صادر کرده است، با گذشت شاکی به طور خودکار لغو نمی شود و قاضی می تواند آن را تخفیف دهد اما لزوماً متهم آزاد نمی شود.

(کارشناسی) ۳: چرا پلیس در ابتدا سناریوی زن جوان (ورود دو مرد نقابدار) را باور نکرد؟ از نظر کارشناسی پلیس آگاهی، چند نکته باعث شد ادعای زن جوان غیرقابل قبول به نظر برسد:

۱. بازبینی دوربین های مداربسته: دوربین های اطراف هیچ ورود و خروجی از دو مرد نقابدار را ثبت نکرده بودند.

۲. سالم بودن در ورودی: هیچ اثری از شکسته شدن یا ورود اجباری به خانه دیده نمی شد.

۳. عدم وجود سرنخ: در تحقیقات میدانی، هیچ همسایه ای حضور افراد ناشناس را تأیید نکرد.

۴. انگیزه قبلی: پلیس از اختلافات قبلی بین زن و شوهر مطلع شده بود.

این قرائن نشان می داد که سناریوی زن جوان یک دروغ و تلاش برای انحراف تحقیقات بوده است.

(کارشناسی) ۴: چرا مرتضی پس از ۹ سال تصمیم به بخشش همسرش گرفت؟ از نظر کارشناسی روانشناسی، چند عامل در این تصمیم مؤثر بوده است:

۱. آسیب به فرزندان: مرتضی اذعان کرد که بچه هایش بیشتر از او آسیب دیده اند. محرومیت از هر دو والد (مادر در زندان و پدر در مراکز درمانی) می تواند تأثیرات جبران ناپذیری بر روحیه و آینده فرزندان بگذارد.

۲. خستگی از روند قضایی و درمان: ۹ سال تلاش برای درمان، هزینه ۴ میلیارد تومانی و تحمل کوری و سوختگی، ممکن است باعث شده مرتضی به این نتیجه برسد که ادامه انتقام نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه باعث رنج بیشتر او و فرزندانش می شود.

۳. گذشت واقعی: برخی قربانیان پس از سال ها به درک عمیق تری از گذشت می رسند و انتقام را راه حل مناسبی برای التیام درد نمی دانند. آن ها دریافتند که نفرت و کینه، تنها خودشان را بیشتر نابود می کند.

(حقوقی) ۵: آیا زن اسیدپاش پس از گذشت شاکی، همچنان موظف به پرداخت دیه و هزینه های درمان است؟ بله. گذشت شاکی (مرتضی) از مجازات کیفری (حبس) تأثیری بر حق مالی او (دیه و هزینه های درمان) ندارد. دیه به عنوان نوعی «مال» است که برای جبران خسارت وارده به قربانی تعیین می شود. حتی اگر مرتضی از حق خود برای قصاص یا مجازات حبس همسرش گذشت کرده باشد، همچنان می تواند دیه مصوب دادگاه را مطالبه کند. در این پرونده، مرتضی اعلام کرده که از همسرش می خواهد هزینه ادامه درمان خود (۴۰۰ میلیون تومان دیگر) را بپردازد. پرداخت این مبلغ نیز نوعی دیه یا خسارت محسوب می شود که زن اسیدپاش همچنان موظف به پرداخت آن است، مگر اینکه مرتضی به طور کامل از آن نیز گذشت کند.