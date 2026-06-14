اهدای مغز این بازیگر به پژوهشگران
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بروس ویلیس قهرمان مرگ سخت که سالها با نقشآفرینی در فیلمهایی مانند Die Hard شناخته میشد از چند سال پیش به دلیل ابتلا به آفازی و سپس نوعی زوال عقل موسوم به دمانس فرونتوتمپورال (FTD) از دنیای بازیگری فاصله گرفت.
این بیماری بهتدریج تواناییهای گفتاری، حافظه و عملکردهای شناختی او را تحت تأثیر قرار داده و خانواده ویلیس در سالهای اخیر بارها درباره چالشهای این مسیر دشوار صحبت کردهاند.
اکنون گزارشهایی منتشر شده که حاکی از تصمیم خانواده او برای اهدای مغز این بازیگر به تحقیقات علمی پس از مرگ است؛ اقدامی که میتواند به پژوهشگران در درک بهتر بیماریهای عصبی و زوال عقل کمک کند.
بروس ویلیس در طول چند دهه فعالیت هنری خود به یکی از محبوبترین چهرههای سینمای جهان تبدیل شد و در فیلمهای ماندگاری، چون Pulp Fiction، The Sixth Sense و مجموعه فیلمهای «جانسخت» نقشآفرینی کرد.
رومر نوشت: «برای حامیان شگفتانگیز بروس، بهعنوان یک خانواده میخواستیم این مطلب را به اشتراک بگذاریم که بروس محبوبمان با برخی از مشکلات سلامتی روبهرو شده است و بهتازگی تشخیص دادهاند که به بیماری آفازی مبتلا شده، که بر تواناییهای شناختی او تأثیر میگذارد. به همین دلیل و با ملاحظه فراوان، بروس از حرفهای که برایش بسیار اهمیت داشته خداحافظی میکند. زمان واقعا چالش برانگیزی برای خانواده ما است و ما قدردان عشق، مهربانی و حمایت مداوم شما هستیم. ما بهعنوان یک خانوادهی قوی از این مسأله عبور خواهیم کرد و میخواهیم طرفداران او هم همراه باشند، زیرا میدانیم که بروس چقدر برای شما مهم است، همانطور که شما برای او مهم هستید.
همانطور که بروس همیشه میگوید: «خوش باشید و ما با هم برنامهریزی میکنیم که خوش باشیم.»
آفازی چیست؟
آفازی وضعیتی است که توانایی برقراری ارتباط را از شما سلب میکند. میتواند بر توانایی شما در صحبت کردن، نوشتن و درک زبان چه گفتاری و چه نوشتاری تأثیر بگذارد. این میتواند به طور ناگهانی پس از آسیب سر یا سکتهی مغزی اتفاق بیافتد یا میتواند نتیجه یک تومور مغزی باشد.
به نظر میرسد این بازیگر ۶۷ ساله بیماریهای دیگری هم داشته باشد که خانوادهاش آنها را پنهان میکنند.
خبر بیماری و کنارهگیری بروس ویلیس از دنیای بازیگری بلافاصله با واکنش طرفداران او در فضای مجازی روبهرو شد. در سالهای اخیر زندگی حرفهای بروس ویلیس افت زیادی کرده است و او سرگرم بازی در فیلمهای تجاری کم هزینه بوده است و طبق اطلاعات موجود هماکنون ۱۰ فیلم با بازی این بازیگر آمریکایی در مرحله پستولید قرار دارند.
حداقل طرفداران او حالا خیالشان راحت است که ویلیس میتواند زمان بیشتری را با خانوادهاش بگذراند و خانوادهاش هم در این شرایط از او مراقبت میکنند.