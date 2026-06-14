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طعنه البرادعی به تلاش‌های تبلیغاتی ترامپ!

رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی از تقلای ترامپ برای آن که نشان دهد توافق وی با ایران نسبت به توافق اوباما با تهران بهتر است انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۹۷
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طعنه البرادعی به تلاش‌های تبلیغاتی ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد، واقعیت آن است که آنچه رخ می دهد بازگشت به شرایط گذشته بعد از کشتار و ویرانی های وحشتناک و برجای ماندن خسارت های سنگین بر اقتصاد جهانی است.

وی از تلاش مذبوحانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آن که نشان دهد توافق وی با ایران نسبت به توافق اوباما با این کشور بهتر است انتقاد کرد.

لازم به ذکر است ترامپ تاکنون ده ها بار اعلام کرده امضای توافق با ایران نزدیک است تا از بار فشارهای رسانه ای، روانی و اقتصادی جنگ افروزی علیه کشورمان و بسته شدن تنگه هرمز بکاهد.
 

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