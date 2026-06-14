والیبال زنان در جایگاه هفتم جام زنان آسیا

تیم ملی والیبال زنان ایران در آخرین دیدار خود در جام زنان آسیا موفق به شکست فیلیپین میزبان این رقابت‌ها شد و در جایگاه هفتم مسابقات قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ مرحله دوم جام والیبال زنان آسیا از روز گذشته (شنبه ۲۳ خرداد) در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است

تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب مسابقات این مرحله از ساعت ۵ صبح به مصاف فیلیپین رفت و با اقتدار و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا علاوه بر کسب سومین برد خود در این مسابقات، در جایگاه هفتم جام والیبال زنان آسیا قرار گیرد.

شاگردان لی دو هی در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۱ فاتح این میدان شدند تا جام والیبال زنان آسیا ۲۰۲۶ را با پیروزی به پایان برسانند.

داورانی از ازبکستان و ویتنام قضاوت دیدار ایران و فیلیپین را برعهده داشتند که کمتر از ۸۰ دقیقه طول کشید.

الهه پور صالح، آیدا ولی‌نژاد، زهرا صالحی، شبنم علیخانی، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، سیده نگار هاشمی، معصومه قدمی، زهرا کریمی، سپینود دست برجن، هستی واحدی، نگار عباسی، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این رقابت‌ها هستند.

الهه پورصالح با کسب ۱۸ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و فیلیپین را به دست آورد تا برای سومین بار این عنوان را در مسابقات تیم ملی زنان کشورمان در این رقابت‌ها به دست آورد.

تیم ملی والیبال زنان ایران که در پایان مرحله مقدماتی با کسب دو پیروزی مقابل لبنان و هنگ کنگ و ۶ امتیاز در رتبه چهارم جدول گروه دوم قرار گرفت با این پیروزی به کار خود در جام والیبال زنان آسیا ۲۰۲۶ با سه برد و سه شکست و کسب رتبه هفتم مسابقات پایان داد.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند. همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کند.