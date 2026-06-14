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اعلام برنامه سفر تیم ملی به لس‌آنجلس

برنامه آخرین تمرین تیم ایران و نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با نیوزیلند اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۹۱
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اعلام برنامه سفر تیم ملی به لس‌آنجلس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ملی‌پوشان ایران فردا (یکشنبه به وقت محلی) برای انجام نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی با پروازی اختصاصی راهی لس انجلس آمریکا خواهند شد.

امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی، سرمربی و بازیکن تیم ملی ساعاتی پس از ورود تیم به لس‌آنجلس در نشست خبری پیش از بازی شرکت خواهند کرد. این نشست خبری در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس و از ساعت ۱۵:۴۵ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

پس از پایان این نشست خبری، بازیکنان و کادر فنی تیم ملی با حضور در ورزشگاه و قدم‌زدن در زمین چمن این استادیوم، از نزدیک با وضعیت میزبان دیدار در روز دوشنبه آشنا خواهند شد.

بر اساس قوانین رقابت‌های جام جهانی، تیم‌های حاضر در مسابقات یک روز پیش از دیدار خود می‌توانند با حضور در استادیوم محل بازی، از شرایط چمن و فضای ورزشگاه آگاه می‌شوند.

بر اساس برنامه، آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار مقابل نیوزیلند ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی در زمین چمن کارسون اسپورتس پارک لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. ۱۵ دقیقه ابتدایی این تمرین با حضور خبرنگاران و عکاسان بین‌المللی برگزار خواهد شد.

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