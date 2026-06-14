صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405

قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۹۰
| |
2718 بازدید

قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405

قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405 در حالی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی، افت نسبی تقاضای احتیاطی و عقب‌نشینی بخشی از خریداران در مسیر نزولی قرار گرفت. هم‌زمان با تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک چارچوب توافقی، بخشی از فشار روانی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی از بازار خودرو تخلیه شد و همین موضوع باعث شد در بیشتر مدل‌ها سمت فروش دست بالا را داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، بازار خودرو بیش از آن‌که از متغیرهای داخلی صنعت یا تغییرات ناگهانی در عرضه جهت بگیرد، از تحولات سیاسی و مسیر نرخ ارز اثر می‌پذیرد. عقب‌نشینی دلار و کاهش هیجان خرید در بازارهای موازی، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای را از بازار خودرو خارج کرده و باعث شده معامله‌گران در سمت خرید با احتیاط بیشتری عمل کنند. به همین دلیل، افت قیمت امروز در اغلب مدل‌ها قابل مشاهده بود و بازار چهره‌ای کم‌رمق و اصلاحی به خود گرفت.

با این حال، رفتار قیمتی همه خودروها یکسان نیست. در برخی سگمنت‌ها که عرضه بالاتر یا تقاضای ضعیف‌تری دارند، فشار نزولی پررنگ‌تر دیده می‌شود. با این حال در خودروهایی که با محدودیت عرضه یا موجودی کمتر مواجه‌اند، شدت کاهش قیمت محدودتر بوده است. این یعنی بازار خودرو همچنان به‌صورت مدل‌به‌مدل رفتار می‌کند و نمی‌توان برای همه خودروها یک روند یکسان در نظر گرفت.

در چنین شرایطی، ادامه مسیر نزولی بازار خودرو تا حد زیادی به پایداری سیگنال‌های سیاسی و جهت‌گیری دلار وابسته است. اگر فضای مذاکرات همچنان مثبت بماند و نرخ ارز در مسیر کاهشی یا باثبات حرکت کند، احتمال تداوم اصلاح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد. اما در صورتی که روند مذاکرات با ابهام یا مانع تازه‌ای روبه‌رو شود، بخشی از تقاضای احتیاطی ممکن است دوباره به بازار بازگردد و از شدت افت قیمت‌ها بکاهد.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405

ری‌را نسبت به روز گذشته 147 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص سه میلیارد و 470 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، پژو 207 اتوماتیک پانوراما افت بهای 82 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 715 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان ارزان شد و روی قله 2 میلیارد و 550 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ساینا اتوماتیک کاهش بهای 45 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 645 میلیون تومان معامله شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405

لوکانو L8  کاهش بهای 250 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ هشت میلیارد و 900 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، لوکانو L7 کاهش بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 6 میلیارد و 670 میلیون تومان ایستاد.

چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 150 میلیون تومان ارزان شد تا با بهای پنج میلیارد و 420 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از طرف دیگر، هایما S7 پرو کاهش بهای 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ چهار میلیارد و 350 میلیون تومان معامله شود.

کی‌ام‌سی ایگل نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 630 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی T9 افت بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی 6 میلیارد و 970 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو خودرو داخلی خودرو‌ خودرو مونتاژی ایران خودرو سایپا
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جریمه ۷۰۰ هزار تومانی برای این خودروها
قیمت خودرو در بازار امروز 16 آذرماه
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه
قیمت انواع خودرو در بازار
قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 12 بهمن
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۳ دی ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 9 آذر 1404
قیمت خودرو امروز 20 بهمن ماه
قیمت خودرو امروز 18 آذرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 22 بهمن ماه
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 8 بهمن
قیمت خودرو امروز 18 بهمن ماه
قیمت خودرو امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 26 بهمن ماه
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا شنبه ۲۲ مرداد
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 15 دی ماه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mjm
tabnak.ir/005mjm