قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405
قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405 در حالی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی، افت نسبی تقاضای احتیاطی و عقبنشینی بخشی از خریداران در مسیر نزولی قرار گرفت. همزمان با تقویت گمانهزنیها درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک چارچوب توافقی، بخشی از فشار روانی ناشی از نااطمینانیهای سیاسی از بازار خودرو تخلیه شد و همین موضوع باعث شد در بیشتر مدلها سمت فروش دست بالا را داشته باشد.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، بازار خودرو بیش از آنکه از متغیرهای داخلی صنعت یا تغییرات ناگهانی در عرضه جهت بگیرد، از تحولات سیاسی و مسیر نرخ ارز اثر میپذیرد. عقبنشینی دلار و کاهش هیجان خرید در بازارهای موازی، بخشی از تقاضای سرمایهای را از بازار خودرو خارج کرده و باعث شده معاملهگران در سمت خرید با احتیاط بیشتری عمل کنند. به همین دلیل، افت قیمت امروز در اغلب مدلها قابل مشاهده بود و بازار چهرهای کمرمق و اصلاحی به خود گرفت.
با این حال، رفتار قیمتی همه خودروها یکسان نیست. در برخی سگمنتها که عرضه بالاتر یا تقاضای ضعیفتری دارند، فشار نزولی پررنگتر دیده میشود. با این حال در خودروهایی که با محدودیت عرضه یا موجودی کمتر مواجهاند، شدت کاهش قیمت محدودتر بوده است. این یعنی بازار خودرو همچنان بهصورت مدلبهمدل رفتار میکند و نمیتوان برای همه خودروها یک روند یکسان در نظر گرفت.
در چنین شرایطی، ادامه مسیر نزولی بازار خودرو تا حد زیادی به پایداری سیگنالهای سیاسی و جهتگیری دلار وابسته است. اگر فضای مذاکرات همچنان مثبت بماند و نرخ ارز در مسیر کاهشی یا باثبات حرکت کند، احتمال تداوم اصلاح قیمتها در کوتاهمدت وجود دارد. اما در صورتی که روند مذاکرات با ابهام یا مانع تازهای روبهرو شود، بخشی از تقاضای احتیاطی ممکن است دوباره به بازار بازگردد و از شدت افت قیمتها بکاهد.
قیمت خودروهای داخلی
ریرا نسبت به روز گذشته 147 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص سه میلیارد و 470 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، پژو 207 اتوماتیک پانوراما افت بهای 82 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 715 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان ارزان شد و روی قله 2 میلیارد و 550 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ساینا اتوماتیک کاهش بهای 45 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 645 میلیون تومان معامله شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
لوکانو L8 کاهش بهای 250 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ هشت میلیارد و 900 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، لوکانو L7 کاهش بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 6 میلیارد و 670 میلیون تومان ایستاد.
چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 150 میلیون تومان ارزان شد تا با بهای پنج میلیارد و 420 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از طرف دیگر، هایما S7 پرو کاهش بهای 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ چهار میلیارد و 350 میلیون تومان معامله شود.
کیامسی ایگل نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 630 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، کیامسی T9 افت بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی 6 میلیارد و 970 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی حاضر شود.