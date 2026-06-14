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تجاوز ناپدری به دختر نوجوان همسرش

اواخر سال گذشته زن ۴۰‌ساله‌ای با مراجعه به پلیس از همسرش به اتهام آزار دختر ۱۸ ساله‌اش شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۳
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6863 بازدید
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۷
تجاوز ناپدری به دختر نوجوان همسرش

به گزارش تابناک، روزنامه ایران نوشت: اواخر سال گذشته زن ۴۰‌ساله‌ای با مراجعه به پلیس از همسرش به اتهام آزار دختر ۱۸ ساله‌اش شکایت کرد.

او گفت: «۳ سال قبل زمانی که دخترم ۱۵ ساله بود از همسرم جدا شدم و، چون دخترم با من زندگی می‌کرد برای امرار معاش در یک آرایشگاه مشغول به کار شدم. بعد از مدتی متوجه شدم یکی از همکارانم که با او دوستی نزدیکی هم داشتم با شوهرش اختلاف دارد و در آستانه جدایی هستند، چون من به خانه آنها رفت‌وآمد داشتم و شوهرش مرا می‌شناخت وقتی دوستم را طلاق داد با من ازدواج کرد و حالا هم یک پسر دوساله داریم. زندگی خوبی داشتم تا اینکه چند روز قبل مادرم موضوعی را برملا کرد که شوکه شدم. او گفت همسرت در غیاب تو دخترت را آزار می‌دهد و، چون تهدیدش کرده که به تو حرفی نزند او هم ماجرا را به من گفت و درخواست کمک کرد.»

در ادامه همسر این زن بازداشت شد و گفت: «من اصلاً چنین کاری انجام نداده‌ام و نمی‌دانم چرا از من شکایت شده است.»

پس از این اظهارات قاضی دستور داد تا متهم با دختر شاکی روبه‌رو شوند.

در این جلسه که در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم وقتی در مقابل شاکی قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: «من فقط یکبار با او رابطه داشتم و آن هم با رضایت خودش بود نه به زور و نمی‌دانم چرا از من شکایت کرده است.»

پس از اظهارات متهم، شاکی بار دیگر به شرح ماجرا پرداخت و اظهار کرد: «در ۳ سالی که متهم با مادرم ازدواج کرده بود حدود ۷ بار من را مورد تعرض قرار داد و از آنجا که می‌دانست من به برادر و مادرم خیلی وابسته هستم مدام تهدیدم می‌کرد که اگر به کسی حرفی بزنی هم مادرت را می‌کشم و هم از دیدن برادرت محرومت می‌کنم.»

پس از این اظهارات قضات برای تصمیم‌گیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
122
پاسخ
مردک کثافت را اعدام کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
118
پاسخ
مرتیکه چقدر مدت زمان لذت بردنت بود ؟ برای چند دقیقه یک عمر خشم و افسردگی و بیماری بر روی دوش چند نفر گذاشتی ؟
خانم : فکر نکردی مردی که زمانی شوهر دوستت بوده و الان اومده سمت تو قابل اعتماد نیست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
84
پاسخ
فقط اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
38
پاسخ
آری به اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
40
پاسخ
بیشرف رو اعدام کنید
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
12
19
پاسخ
زندگی کثیف غربزدگی که فکر کردن تو ایران هم جواب میده! نه اینجا ضرب در 10 میشه عواقبش! هیچ چیز نباید تقلید بشه چون یه کپی بی ارزش از اون چیز میشه.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
20
9
پاسخ
اولا نوجوان نمیشه یعنی حدود 18 سالش بوده دوما وقتی دختر غریبه رو با مرد غریبه تنها میذاری دیگه کسی مقصر نیست جز شیطون چون شهوت قابل کنترل نیست خیلی زمان ها
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