تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی مدارس
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین قائدشهید امت اسلامی، این مرکز اطلاعیهای در خصوص تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است :
باسمه تعالی
ضمن عرض تسلیت به مناسبت عروج خونین و ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(رضوان الله تعالی علیه)، به منظور فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری دانشآموزان و معلمان در آیین باشکوه وداع و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، برنامه امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاد.
بر این اساس، امتحانات پایههای یازدهم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ و امتحانات پایه دوازدهم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ مطابق با جدول زمانبندی امتحانات نهایی که متعاقباً اعلام میشود، برگزار خواهد شد.
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