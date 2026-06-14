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تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی مدارس

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در پی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین قائدشهید امت اسلامی، اطلاعیه‌ای در خصوص تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۲
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2087 بازدید
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تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی مدارس

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین قائدشهید امت اسلامی، این مرکز  اطلاعیه‌ای در خصوص تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

باسمه تعالی

ضمن عرض تسلیت به مناسبت عروج خونین و ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه)، به منظور فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان و معلمان در آیین باشکوه وداع و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، برنامه امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاد.

بر این اساس، امتحانات پایه‌های یازدهم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ و امتحانات پایه دوازدهم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ مطابق با جدول زمانبندی امتحانات نهایی که متعاقباً اعلام می‌شود، برگزار خواهد شد.

 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
27
پاسخ
واقعاً آفرین براین همه هماهنگی دربین مسئولان!!!
بچه های مردم بازیچه دست آقایون شدند!!!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
6
پاسخ
بگیرید بره همون ۱۴ ام بره اقا کسی نمیتونه تو یک هفته کل کتابو ببنده تابستون که وقت طلایی هست رو دارید به فنا میدین یکاری کنید حداقل ۲ ماه داشته باشیم ازش
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