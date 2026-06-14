تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی مدارس

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین قائدشهید امت اسلامی، این مرکز اطلاعیه‌ای در خصوص تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

باسمه تعالی

ضمن عرض تسلیت به مناسبت عروج خونین و ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه)، به منظور فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان و معلمان در آیین باشکوه وداع و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، برنامه امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاد.

بر این اساس، امتحانات پایه‌های یازدهم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ و امتحانات پایه دوازدهم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ مطابق با جدول زمانبندی امتحانات نهایی که متعاقباً اعلام می‌شود، برگزار خواهد شد.