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تیم ملی اسکاتلند از سد هائیتی گذشت

تیم ملی فوتبال اسکاتلند در دیدار مقابل هائیتی به پیروزی رسید.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۷۸
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تیم ملی اسکاتلند از سد هائیتی گذشت

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال اسکاتلند در دومین دیدار خود از گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد هائیتی عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

این دیدار بامداد یکشنبه به وقت ایران در ورزشگاه بوستون برگزار شد. دو تیم از همان دقایق ابتدایی انگیزه زیادی برای رسیدن به گل داشتند، اما دفاع منظم دو طرف اجازه خلق موقعیت‌های فراوان را نمی‌داد.

سرانجام در دقیقه ۲۹، جان مک‌گین روی توپ برگشتی مدافعان هائیتی پشت محوطه جریمه صاحب موقعیت شد و شوت او پس از برخورد به مدافع حریف تغییر مسیر داد و وارد دروازه شد تا اسکاتلند پیش بیفتد.

در نیمه دوم بازی افت محسوسی داشت و دو تیم نتوانستند فرصت‌های جدی روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند. در نهایت همان گل نیمه نخست تعیین‌کننده سرنوشت مسابقه شد و اسکاتلند به پیروزی رسید.

در این مسابقه، داکنز نازون مهاجم تیم استقلال در فهرست هائیتی حضور داشت، اما فرصت بازی پیدا نکرد و تمام ۹۰ دقیقه را روی نیمکت سپری کرد.

قضاوت این دیدار بر عهده مصطفی قربال، داور الجزایری بود که در جریان بازی به بلگراد از هائیتی و هیکی از اسکاتلند کارت زرد نشان داد.

اسکاتلند با این برد گام مهمی برای صعود از گروه C برداشت و با روحیه‌ای بالاتر به استقبال دیدارهای بعدی خود خواهد رفت.

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