قطر در حالی که برای کسب اولین امتیاز تاریخش در جام جهانی ناامید شده بود، اما در لحظات پایانی بازی را به تساوی کشید.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

با تکمیل شدن دور نخست گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ شرایط همه تیم‌ها با دو تساوی مشابه یکسان شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی قطر و سوئیس در چهارچوب دیدارهای گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ شنبه شب در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا کالیفرنیا به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک - یک خاتمه یافت.

بریل امبولو (دقیقه ۱۷ - پنالتی) گل تیم ملی سوئیس را وارد دروازه قطر کرد و گرچه بوعلام خوخی (۴+۹۰) در تلاش بود گل مساوی را به ثمر برساند، اما در نهایت این گل به نام میرو موهیم، مدافع سوئیسی ثبت شد.

دیگر دیدار این گروه میان کانادا و بوسنی و هرزگوین انجام شده بود که میزبان جام جهانی با اینکه از حریف خود عقب افتاد، توانست با یک تساوی بازی را به پایان برساند.

با این نتیجه در گروه B شرایط کانادا، بوسنی، سوئیس و قطر با شرایطی مشابه در جدول هستند.