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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

آب سرد قطر روی تن سوئیسی‌ها؛ اولین امتیاز تاریخ حریف آسیایی

قطر در حالی که برای کسب اولین امتیاز تاریخش در جام جهانی ناامید شده بود، اما در لحظات پایانی بازی را به تساوی کشید.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۵۵
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آب سرد قطر روی تن سوئیسی‌ها؛ اولین امتیاز تاریخ حریف آسیایی

با تکمیل شدن دور نخست گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ شرایط همه تیم‌ها با دو تساوی مشابه یکسان شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی قطر و سوئیس در چهارچوب دیدارهای گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ شنبه شب در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا کالیفرنیا به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک - یک خاتمه یافت.

بریل امبولو (دقیقه ۱۷ - پنالتی) گل تیم ملی سوئیس را وارد دروازه قطر کرد و گرچه بوعلام خوخی (۴+۹۰) در تلاش بود گل مساوی را به ثمر برساند، اما در نهایت این گل به نام میرو موهیم، مدافع سوئیسی ثبت شد.

دیگر دیدار این گروه میان کانادا و بوسنی و هرزگوین انجام شده بود که میزبان جام جهانی با اینکه از حریف خود عقب افتاد، توانست با یک تساوی بازی را به پایان برساند.

با این نتیجه در گروه B شرایط کانادا، بوسنی، سوئیس و قطر با شرایطی مشابه در جدول هستند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
0
پاسخ
الحمدالله قطر حداقل تساوی کرد و اگر می برد بسیار عالی می شد
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