تصویر ماهواره‌ای منتشر شده توسط نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد در یکی دیگر از حملات تلافی‌جویانه ایران در ۲۱ خرداد علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، دو مخزن سوخت در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین با دقت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

به گزارش تابناک، تصویر ماهواره‌ای منتشر شده توسط نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد در یکی دیگر از حملات تلافی‌جویانه ایران در ۲۱ خرداد علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، دو مخزن سوخت در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین با دقت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده‌اند.