عکس ماهوارهای: اصابت دقیق در پایگاه هوایی بحرین!
تصویر ماهوارهای منتشر شده توسط نیروهای مسلح ایران نشان میدهد در یکی دیگر از حملات تلافیجویانه ایران در ۲۱ خرداد علیه پایگاههای آمریکا در منطقه، دو مخزن سوخت در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین با دقت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدهاند.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۶| |
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به گزارش تابناک، تصویر ماهوارهای منتشر شده توسط نیروهای مسلح ایران نشان میدهد در یکی دیگر از حملات تلافیجویانه ایران در ۲۱ خرداد علیه پایگاههای آمریکا در منطقه، دو مخزن سوخت در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین با دقت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدهاند.
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