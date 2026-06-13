صفحه جعلی منتسب به سرلشکر عبداللهی در توئیتر + عکس
در روزهای اخیر حسابی جعلی در شبکه اجتماعی ایکس با نام سرلشکر علی عبداللهی فعالیت میکند که هیچگونه ارتباطی با ایشان ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۸| |
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به گزارش تابناک، بنا بر اعلام فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در روزهای اخیر حسابی جعلی در شبکه اجتماعی ایکس با نام سرلشکر علی عبداللهی فعالیت میکند که هیچگونه ارتباطی با ایشان ندارد.
تنها حساب رسمی سرلشکر علی عبداللهی در ایکس به آیدی «a_abdollahi_ir» در دسترس است.
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