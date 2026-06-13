صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترور فرماندهان اراده ملت ایران را نشکست

غریب‌آبادی گفت: ترور فرماندهان ایرانی نه تنها اراده ملت را نشکست، بلکه پیروزی‌های درخشانی به همراه داشت.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۶
| |
682 بازدید

ترور فرماندهان اراده ملت ایران را نشکست

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر خارجه کشورمان در سالگرد جنگ ۱۲ روزه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی- صهیونی گمان می‌کرد با چند ضربه می‌تواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نام‌هایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جست‌و‌جو می‌کند.

غریب آبادی ادامه داد: یک سال گذشت؛ ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه اراده‌اش تضعیف شد، بلکه پیروز‌های درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جنگ ۱۲ روزه شهادت فرماندهان نظامی مقاومت
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستخط منتشر نشده رهبر شهید در ابتدای قرآن
شهادت یک مرزبان در درگیری با گروهک‌های تروریستی
وقتی پای ایران عزیز در میان باشد، ما یک مشت گره‌کرده‌ایم
پیام پزشکیان برای سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
پیام قرارگاه خاتم‌الانبیا در سالگرد جنگ تحمیلی دوم
قالیباف: تا پای جان برای  پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم
پیام فرمانده قرارگاه خاتم‌ به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار
اژه‌ای: به آمریکایی‌ها مطلقاً اعتماد نداریم
خط و نشان وزارت دفاع برای هرگونه تعرض به کشور
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005miu
tabnak.ir/005miu