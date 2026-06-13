ترور فرماندهان اراده ملت ایران را نشکست

غریب‌آبادی گفت: ترور فرماندهان ایرانی نه تنها اراده ملت را نشکست، بلکه پیروزی‌های درخشانی به همراه داشت.

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر خارجه کشورمان در سالگرد جنگ ۱۲ روزه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی- صهیونی گمان می‌کرد با چند ضربه می‌تواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نام‌هایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جست‌و‌جو می‌کند.

غریب آبادی ادامه داد: یک سال گذشت؛ ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه اراده‌اش تضعیف شد، بلکه پیروز‌های درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد.