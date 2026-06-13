ترور فرماندهان اراده ملت ایران را نشکست
غریبآبادی گفت: ترور فرماندهان ایرانی نه تنها اراده ملت را نشکست، بلکه پیروزیهای درخشانی به همراه داشت.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۶| |
682 بازدید
به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی وزیر خارجه کشورمان در سالگرد جنگ ۱۲ روزه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی- صهیونی گمان میکرد با چند ضربه میتواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نامهایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جستوجو میکند.
غریب آبادی ادامه داد: یک سال گذشت؛ ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه ارادهاش تضعیف شد، بلکه پیروزهای درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...