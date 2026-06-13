معادل جدید «هدفون» تصویب شد
به گزارش تابناک، نسرین پرویزی در گفتوگو با ایسنا درباره این مصوبه گفت: پیشتر در گروه عمومی واژه «گوشینه» را بررسی کرده بودیم یعنی آنچه مربوط به گوش است. ابتدا فکر کردیم بر اساس «هدفون» واژه جدید را با «سر» بسازیم؛ مثلا «سرگوشی» که از پیشنهادهای مردم هم بود؛ اما دیدیم ممکن است برخی از دستگاهها در گوش یا روی گوش باشند، حتی برخی دسته ندارند یا از گردن آویزان میشوند. بنا براین ساخت واژه با «سر» را نادیده گرفتیم. در زبان انگلیسی «هدفون» را به انواعش تسری دادند و ما چون زبان دوم هستیم دلیلی ندارد با «سر» بسازیم.
او افزود: در ادامه واژههایی را که مربوط به گوش بود، بررسی کردیم. البته پیشنهادهایی داشتیم که در آنها لفظ گوش به کار نرفته بود اما به این فکر کردیم ممکن است واژههایی که لفظ گوش در آنها به کار نرفته با چیزهای دیگری خلط شود پس ترجیح دادیم از گوش استفاده کنیم. با ترکیب «گوش» با «ـینه» که پسوند نسبت است (آنچه مربوط به گوش است)، «گوشینه» را مصوب کرده و انواع آن را بررسی کردیم. البته این واژه، از واژههای پیشنهادی مردم نیز بود.
پیشتر و در پی فراخوان فرهنگستان، ایسنا نیز از مخاطبانش خواست واژههای موردنظر خود به عنوان معادل هدفون را ارائه کنند که گوشینه هم در بین آنها بود.
یعنی معادل فارسی هر کلمه برایمردم ایران چند صد میلیارد تومان هزینه داره .
اگر حقوقی که خرج این نهاد میشه تو اشتغال هزینه شده بود الان بیکار نداشتیم .