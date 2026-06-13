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معادل جدید «هدفون» تصویب شد

معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از تصویب واژه «گوشینه» به جای «هدفون» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۴
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8148 بازدید
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۳۰
معادل جدید «هدفون» تصویب شد

به گزارش تابناک، نسرین پرویزی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این مصوبه گفت: پیش‌تر  در گروه عمومی واژه «گوشینه» را بررسی کرده بودیم یعنی آنچه مربوط به گوش است. ابتدا فکر کردیم  بر اساس «هدفون» واژه جدید را با «سر» بسازیم؛ مثلا «سرگوشی» که از پیشنهادهای مردم هم بود؛ اما دیدیم ممکن است برخی از دستگاه‌ها در گوش یا روی گوش باشند، حتی برخی دسته‌ ندارند یا از گردن آویزان می‌شوند. بنا براین ساخت واژه با «سر» را نادیده گرفتیم. در  زبان انگلیسی «هدفون» را به انواعش تسری دادند و ما چون زبان دوم هستیم دلیلی ندارد با «سر» بسازیم.

 او افزود: در ادامه واژه‌هایی  را که مربوط به گوش بود، بررسی کردیم. البته پیشنهادهایی داشتیم که در آنها لفظ گوش به کار نرفته بود اما به این فکر کردیم ممکن است واژه‌هایی که لفظ گوش در آنها به کار نرفته با چیزهای دیگری خلط شود پس ترجیح دادیم از گوش استفاده کنیم. با ترکیب «گوش» با «ـینه»  که پسوند نسبت است (آنچه مربوط به گوش است)، «گوشینه» را  مصوب کرده و انواع آن را بررسی کردیم. البته این واژه، از واژه‌های پیشنهادی مردم نیز بود.

پیش‌تر و در پی فراخوان فرهنگستان، ایسنا نیز از مخاطبانش خواست واژه‌های موردنظر خود به عنوان معادل هدفون را ارائه کنند که گوشینه هم در بین آنها بود.

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فرهنگستان زبان فارسی واژه گزینی هدفون گوشینه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳۰
اح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
31
پاسخ
چند میلیارد هزینه این واژه نه چندان که نه ...اصلا غیر ضرور کرده اید؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
20
پاسخ
گوشینه مربوط به گوش ؟؟ خوب چه چیز مربوط به گوش ؟ هر چیزی ؟ قاعتدا واژه انتخابی باید مربوط به شنیدن ، شنفتن ، آوا و ... هم باشه نه فقط فیزیک گوش. مثلاً شنفته . گوشآوا، آواش. سرآوا و ...
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
25
پاسخ
خسته نباشید. خیلی زحمت کشیدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
25
پاسخ
خدارو شکر خیلی نگران بودم که جایگزین برای هدفون نداریم.مشکلات زیادی برای همه مردم از جمله اساتید و دانشجویان ایچاد شده بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
19
پاسخ
گوشینه خخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
11
پاسخ
من واژه گوش آویز رو پیشنهاد میدم

گوش نشین هم شاید خوب باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
16
پاسخ
باید میزان بودجه سالیانه این امکان را با دست آورد آنها سنجید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
15
پاسخ
ورود فرهنگستان خیلی دیر نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
29
پاسخ
خدا رو شکر یکی از بزرگترین مشکلات مردم حل شد .

یعنی معادل فارسی هر کلمه برای‌مردم ایران چند صد میلیارد تومان هزینه داره .
اگر حقوقی که خرج این نهاد میشه تو اشتغال هزینه شده بود الان بیکار نداشتیم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
28
پاسخ
واقعا خسته نباشید اگه این انجمن نبود الان ما برای خنده دنبال چی باید میگشتیم
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