حمله پهپادی حزبالله به مرکز فرماندهی ارتش رژیم اسرائیل
حزبالله از حمله پهپادی رزمندگان مقاومت اسلامی به مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف عملیات تهاجمی خود قرار داده است.
حزبالله تأکید کرد که در این عملیات، مرکز فرماندهی دشمن در حوالی شهرک «یحمر الشقیف» با استفاده از پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار گرفته است.
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