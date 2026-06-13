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حمله پهپادی حزب‌الله به مرکز فرماندهی ارتش رژیم اسرائیل

حزب‌الله از حمله پهپادی رزمندگان مقاومت اسلامی به مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۱
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1361 بازدید
حمله پهپادی حزب‌الله به مرکز فرماندهی ارتش رژیم اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف عملیات تهاجمی خود قرار داده است.

حزب‌الله تأکید کرد که در این عملیات، مرکز فرماندهی دشمن در حوالی شهرک «یحمر الشقیف» با استفاده از پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار گرفته است.

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لبنان حزب الله لبنان حمله پهپادی اسرائیل ارتش اسرائیل مرکز فرماندهی پهپاد ابابیل
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