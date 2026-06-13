نبض خبر
افشاگری رامبد جوان از شدت سانسور در خندوانه
رامبد جوان از ممیزیهای عجیب خندوانه پرده برداشت که به گفته او باعث شده قیمت همکاری با صداوسیما را بزند.
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پولش رو گرفتی خوردی پس چرا انتقاد میکنی؟ خوشت نیومد کنار میکشیدی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بعد از سرمایه دار شدن و تسویه حساب میلیادی حالا اراجیف هم میگه .
هر کسی که دستش از کاسه پول کوتاه میشه ، تبدیل به چهره مردمی میشه ؟!
هر کسی که دستش از کاسه پول کوتاه میشه ، تبدیل به چهره مردمی میشه ؟!
صداو سیما که حیف پول هست بحثی نیست! چرا تو پول گرفتی و کانادا رفتی و برگشتی ادامه دادی!؟