En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 3146
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۸۹۳۰
کد خبر:۱۳۷۸۹۳۰
5541 بازدید
نظرات: ۱۹
نبض خبر

افشاگری رامبد جوان از شدت سانسور در خندوانه

رامبد جوان از ممیزی‌های عجیب خندوانه پرده برداشت که به گفته او باعث شده قیمت همکاری با صداوسیما را بزند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر رامبد جوان صداوسیما خندوانه سانسور ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ویدیوی رامبد جوان بابت اتهاماتی که به او زده شد
شیوه عجیب سانسور فرشته حسینی در صداوسیما
روایت تکان دهنده رامبد جوان از درون صداوسیما
سانسور خیار و موز برای زنان بازیگر در صداوسیما!
عذرخواهی رامبد جوان پس از سانسور وریا غفوری
هشداری که اگر جدی گرفته می‌شد، «خندوانه» به تعطیلی کشیده نمی‌شد
«خندوانه» از اسفند برمی‌گردد
رامبد جوان: باید تلویزیون را بزودی تحویل دهند!
رامبد جوان: «خندوانه» ادامه پیدا می‌کند
شیوه تازه صداوسیما برای سانسور کم‌حجاب‌ها
ادامه «خنداننده شو» با ۱۲ کمدین جدید
سانسورهای تاریخی صداوسیما
سانسور جنجالی در سریال صداوسیما
گاف رامبد جوان در برنامه «خندوانه»
لحظات سانسور صدای معترض به پزشکیان توسط صداوسیما
حرف‌های رامبد جوان درباره حضور شریعتمداریِ کیهان در خندوانه
«خنداونه» برای نوروز آماده می‌شود
خود سانسوری رامبد جوان در خندوانه با حذف نام وریا
تلویزیون با «خندوانه» خداحافظی می‌کند؟
سانسور آزاردهنده در سری جدید خندوانه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
11
42
پاسخ
پولش رو گرفتی خوردی پس چرا انتقاد میکنی؟ خوشت نیومد کنار میکشیدی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کنار کشید مگه ندیدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
10
37
پاسخ
خیلی از برنامه پول به جیب زدی الان ناراحت سانسور شدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
16
پاسخ
قید همکاری نه قیمت همکاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
19
پاسخ
تازه فهمیدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
38
پاسخ
بعد از سرمایه دار شدن و تسویه حساب میلیادی حالا اراجیف هم میگه .
هر کسی که دستش از کاسه پول کوتاه میشه ، تبدیل به چهره مردمی میشه ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
10
پاسخ
قید همکاری ، نه قیمت همکاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
19
پاسخ
همون بهتر که قیدشو زد
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
32
پاسخ
صداو سیما که حیف پول هست بحثی نیست! چرا تو پول گرفتی و کانادا رفتی و برگشتی ادامه دادی!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
8
پاسخ
خخخخخ هدف همونه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
9
19
پاسخ
صدا و سیمای میلی بیننده نداره خیلی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...