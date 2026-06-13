تکذیبیه قاطع از سوی دو عضو هیات رئیسه مجلس

به گزارش تابناک، عباس گودرزی در واکنش به انتشار اخباری درباره برگزاری تجمع برخی نمایندگان درباره مذاکرات به ایسنا گفت: «نه قراری برای تجمعی گذاشته‌ایم و نه بنایی برای حضور داریم.»

وی ادامه داد: ما نقطه نظرت ‌و مطالبی درخصوص مذاکرات داریم که از طرق دیگری اعلام کرده‌ایم و پیگیری می‌کنیم ولیکن بیان نقطه نظرات به این شیوه در دستور کار ما نبوده و نیست.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز به ایسنا گفت: برخی دوستان پوستری درباره تجمع امشب منتشر کردند که نام بنده و آقای گودرزی در آن آمده حال اینکه اساسا با ما هماهنگی نشده است.

سلیمی گفت: ممکن است ما نظراتی درباره مسائل مختلف داشته باشیم اما درست نیست که بدون هماهنگی عنوان شود که ما قرار است در تجمع حضور پیدا کنیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: این پوستر به صورت گسترده و بدون هماهنگی منتشر شده است؛ باید منشا این کار مشخص شود.