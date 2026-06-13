معاون دفتر پزشکیان: کسی فریب وحدتشکنان را نمیخورد
یا ناآگاهند که نیاز به روشنگری دارند یا مأمورند که برخورد قاطع قانونی میطلبد. هم خلاف سیره رهبر شهید انقلاب عمل میکنند و هم مقابل دأب رهبر عالیقدر.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۰۵| |
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به گزارش تابناک، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وحدتشکنانی که با مواضع تند و ظاهراً انقلابی درپی تفرقه میان صفوف متحد ملتند، آب به آسیاب دشمن میریزند.یا ناآگاهند که نیاز به روشنگری دارند یا مأمورند که برخورد قاطع قانونی میطلبد.هم خلاف سیره رهبر شهید انقلاب عمل میکنند و هم مقابل دأب رهبر عالیقدر.
کسی فریبشان را نمیخورد.
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