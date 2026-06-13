افشاگری برادرزاده ترامپ درباره سلامت ذهن او
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرلی ترامپ، برادرزاده دونالد ترامپ، با توصیف وضعیت ذهنی رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که نگاه ترامپ در مواجهه با بحرانها مانند «گوزنی است که در نور ماشین قفل شده» و او در بسیاری از مواقع دچار سردرگمی شده و نمیداند کجاست یا چه کسانی در اطراف او حضور دارند.
وی با اشاره به وضعیت پزشکی ترامپ افزود که تیم پزشکی کاخ سفید طی یک سال، چهار بار بررسیهای مکرر و اضطراری انجام دادهاند که این امر نشاندهنده سرعت بالای زوال شناختی و عقلانی رئیسجمهور است.
به گفته این روانشناس، دونالد ترامپ علاوه بر پیشینه خانوادگی در زمینه حملات الزایمر حاد (مشابه پدرش)، از اختلال روانی مزمن و جامعهستیزی (مشابه پدربزرگش) نیز رنج میبرد.
مرلی ترامپ در پایان تأکید کرد که ترامپ اکنون کنترل فیزیکی بدن خود را از دست داده، در ملاء عام به طور ناخودآگاه به خواب میرود و دچار حملات عصبی مکرری میشود که پنهان کردن این وضعیت برای حامیان او دیگر ممکن نیست.