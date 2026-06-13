عراقچی فردا به پاکستان میرود
عباس عراقچی فردا برای نظارت بر گفتوگوهای فنی مرتبط با توافق، وارد پاکستان خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۹۹| |
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به گزارش تابناک؛ الحدث مدعی شد: عباس عراقچی فردا برای نظارت بر گفتوگوهای فنی مرتبط با توافق، وارد پاکستان خواهد شد.
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تصمیمات مربوط به جنگ و صلح با تأیید رهبری اجرا میشود/ تفاهم نهایی با خرد جمعی و با نظر رهبر انقلاب انجام خواهد شد
ترامپ: توافق فردا امضا میشود و بلافاصله تنگه هرمز باز میشود/ پاکستان: مراسم امضای توافق در اسلامآباد برگزار میشود
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