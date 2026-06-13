عباس عراقچی فردا برای نظارت بر گفت‌و‌گو‌های فنی مرتبط با توافق، وارد پاکستان خواهد شد.

عراقچی فردا به پاکستان می‌رود

به گزارش تابناک؛ الحدث مدعی شد: عباس عراقچی فردا برای نظارت بر گفت‌و‌گو‌های فنی مرتبط با توافق، وارد پاکستان خواهد شد.