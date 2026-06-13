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کد خبر: ۱۳۷۸۸۹۸
بازدید: ۱۷۹۰

عکس: فوتوشوت های تیم ملی فوتبال ازبکستان

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبال ازبکستان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.